Путін оголосив, що піде на п'ятий термін
Сьогодні, 14:25
Російський диктатор володимир путін оголосив, що буде висуватися на новий президентський термін у 2024 році.
Про це пише Українська правда з посиланням на "РИА Новости".
Про це президент росії сказав під час заходу на честь дня героїв вітчизни.
Вибори президента росії відбудуться 17 березня − відповідну постанову ухвалила Рада Федерації 7 грудня.
Водночас російський ЦВК постановив, що вибори триватимуть три дні: із 15 до 17 березня.
Путіна обирали президентом росії у 2000, 2004, 2012 і 2018 роках. Перед виборами 2012 року термін президентських повноважень збільшили з 4 до 6 років.
Після ухвалення поправок до Конституції рф у 2020 році путін отримав право виставляти свою кандидатуру і на президентських виборах 2024 року.
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Про це пише Українська правда з посиланням на "РИА Новости".
Про це президент росії сказав під час заходу на честь дня героїв вітчизни.
Вибори президента росії відбудуться 17 березня − відповідну постанову ухвалила Рада Федерації 7 грудня.
Водночас російський ЦВК постановив, що вибори триватимуть три дні: із 15 до 17 березня.
Путіна обирали президентом росії у 2000, 2004, 2012 і 2018 роках. Перед виборами 2012 року термін президентських повноважень збільшили з 4 до 6 років.
Після ухвалення поправок до Конституції рф у 2020 році путін отримав право виставляти свою кандидатуру і на президентських виборах 2024 року.
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