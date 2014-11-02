Путін оголосив, що піде на п'ятий термін

володимир путін оголосив, що буде висуватися на новий президентський термін у 2024 році.



Про це пише



Про це президент росії сказав під час заходу на честь дня героїв вітчизни.



Вибори президента росії відбудуться 17 березня − відповідну постанову ухвалила Рада Федерації 7 грудня.



Водночас російський ЦВК постановив, що вибори триватимуть три дні: із 15 до 17 березня.



Путіна обирали президентом росії у 2000, 2004, 2012 і 2018 роках. Перед виборами 2012 року термін президентських повноважень збільшили з 4 до 6 років.



Після ухвалення поправок до Конституції рф у 2020 році путін отримав право виставляти свою кандидатуру і на президентських виборах 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктатороголосив, що буде висуватися на новий президентський термін у 2024 році.Про це пише Українська правда з посиланням на "РИА Новости".Про це президент росії сказав під час заходу на честь дня героїв вітчизни.Вибори президента росії відбудуться 17 березня − відповідну постанову ухвалила Рада Федерації 7 грудня.Водночас російський ЦВК постановив, що вибори триватимуть три дні: із 15 до 17 березня.Путіна обирали президентом росії у 2000, 2004, 2012 і 2018 роках. Перед виборами 2012 року термін президентських повноважень збільшили з 4 до 6 років.Після ухвалення поправок до Конституції рф у 2020 році путін отримав право виставляти свою кандидатуру і на президентських виборах 2024 року.

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