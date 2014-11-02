Путін оголосив, що піде на п'ятий термін

Путін оголосив, що піде на п'ятий термін
Російський диктатор володимир путін оголосив, що буде висуватися на новий президентський термін у 2024 році.

Про це пише Українська правда з посиланням на "РИА Новости".

Про це президент росії сказав під час заходу на честь дня героїв вітчизни.

Вибори президента росії відбудуться 17 березня − відповідну постанову ухвалила Рада Федерації 7 грудня.

Водночас російський ЦВК постановив, що вибори триватимуть три дні: із 15 до 17 березня.

Путіна обирали президентом росії у 2000, 2004, 2012 і 2018 роках. Перед виборами 2012 року термін президентських повноважень збільшили з 4 до 6 років.

Після ухвалення поправок до Конституції рф у 2020 році путін отримав право виставляти свою кандидатуру і на президентських виборах 2024 року.

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Теги: путін, вибори
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