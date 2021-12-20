Збував канабіс: 19-річний волинянин постане перед судом. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 19-річним жителем міста Каменя-Каширського неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
У вересні-жовтні 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту громадянам канабісу молодиком, який уже мав конфлікти із Законом.
Під час обшуку в оселі волинянина 9 жовтня 2023 року також виявлено та вилучено готовий до збуту канабіс.
Обвинувачений перебуває під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
У вересні-жовтні 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту громадянам канабісу молодиком, який уже мав конфлікти із Законом.
Під час обшуку в оселі волинянина 9 жовтня 2023 року також виявлено та вилучено готовий до збуту канабіс.
Обвинувачений перебуває під вартою.
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