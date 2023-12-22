Ями на дорозі відрізали волинське село від цивілізації

транспортного сполучення з найближчими містами Володимир та Устилуг.



Про це пише



Маршрут «Володимир-Устилуг» обслуговує підприємець Ігор Павловський.



Як пояснив перевізник, автобус припинив їздити у село через дорогу, яка наразі в жахливому стані. Ще однією з причин є малий пасажиропотік, пояснив Ігор Павловський.



«Головна проблема – це дорога, вона в катастрофічному стані. Я навіть не знаю, чи є ще по Волині такі дороги. Зараз важко оцінити стан дороги, оскільки трохи присипало снігом. Взагалі, я вже давно планував відмовитися від цього сполучення, та й пасажиропотік малий», – сказав Ігор Павловський.



Чоловік хотів ще у вересні 2023 року скасувати цей рейс, сподіваючись, що влада зверне увагу і все-таки щось зробить з дорогою, однак нічого так і не відбулося. Він пояснив, що дорога там була завжди в поганому стані, а після сезону буряків, вантажівки повністю зіпсували дорогу.



Оскільки цей маршрут пролягає через дві територіальні громади, Ігор Павловський звертався до Оваднівського сільського голови Сергія Панасевича та міського голови Устилуга Віктора Поліщука. Перший, з його слів, намагався владнати ситуацію на дорозі своєї громади, а міський голова Устилуга, каже підприємець, ніяк не відреагував.



Як пояснив перевізник, посилаючи у село Зоря великий автобус, маршрут автоматично стає нерентабельний, а малий автобус не зможе їхати по такій розбитій дорозі.



«Поки немає дороги, не можу поїхати. Я не вимагаю асфальтого покриття, а прошу мінімально упорядкувати, чимось підсипати. Дорога в селах – це катастрофа. Інші села області, де я маю маршрут, там теж погані дороги, але в селі Зоря – найгірша. Хтось може скаже, що ціну за проїзд підняти потрібно, ну не можна ціну піднімати до безмежності», – пояснив перевізник.



Якщо влада зверне увагу на цю проблему і упорядкує дорогу, він повернеться на це сполучення, підсумував Ігор Павловський.



Як пояснив Оваднівський сільський голова Сергій Панасевич, кошти на цю дорогу виділяти з бюджету громади не мали б, оскільки дорога підпорядковується ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».



«Це не наша дорога, в першу чергу ми мали б робити дороги, які в нас на балансі стоять, але у звʼязку з тим, що дорога в поганому стані, ми вирішили поремонтувати її», – зауважив Сергій Панасевич.



Оваднівський сільський голова домовився зі Службою місцевих автомобільних доріг, що фінансуватиме громада ремонт 50% на 50%. Загальна сума, яку вклали зі сторони громади – 800 тисяч гривень. Сергій Панасевич знайшов спонсорів: сільська рада з бюджету виділила 600 тисяч, також він домовився з птахофабрикою, яка виділила 200 тисяч на ремонт дороги.



Наразі дорога зроблена лише в одному напрямку, оскільки Служба місцевих доріг коштів на ремонт дороги не виділила, пояснив сільський голова.



Працівники відділу з експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» розповіли, що наразі капітального ремонту дороги у селі Зоря не передбачається. Дорога протяжністю 10 кілометрів має білощебеневе покриття.



З покращенням погодніх умов ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» забезпечить проїзний технічний стан дороги в селі Зоря.



Технічний стан автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 030106 Зоря-Ворчин-/Н-22/ буде підтримуватись за рахунок коштів, виділених на експлуатаційне утримання автодоріг загального користування місцевого значення Володимирського району. Підрядною організацією можливе проведення комплексу дорожніх робіт, а саме:



– Профілювання покриття з додаванням нового матеріалу;

– Забезпечення відновлення водовідведення з проїзної частини.



Проте, як пояснили працівники підприємства, це тимчасовий результат, бо якщо дорогою їздять вантажівки, то її вистачить на короткий термін.



На думку фахівців на зазначеній дорозі потрібно зробити капітальний ремонт, тобто змінити тип покриття на асфальтобетонне, щоб дорога слугувала багато років для населення. Проте, як пояснили працівники служби, на сьогодні у підприємства такої можливості немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці села Зоря на Волині ще з минулого тижня – відрізані відз найближчими містами Володимир та Устилуг.Про це пише ВСН Маршрут «Володимир-Устилуг» обслуговує підприємецьЯк пояснив перевізник, автобус припинив їздити у село через дорогу, яка наразі в жахливому стані. Ще однією з причин є малий пасажиропотік, пояснив Ігор Павловський.«Головна проблема – це дорога, вона в катастрофічному стані. Я навіть не знаю, чи є ще по Волині такі дороги. Зараз важко оцінити стан дороги, оскільки трохи присипало снігом. Взагалі, я вже давно планував відмовитися від цього сполучення, та й пасажиропотік малий», – сказав Ігор Павловський.Чоловік хотів ще у вересні 2023 року скасувати цей рейс, сподіваючись, що влада зверне увагу і все-таки щось зробить з дорогою, однак нічого так і не відбулося. Він пояснив, що дорога там була завжди в поганому стані, а після сезону буряків, вантажівки повністю зіпсували дорогу.Оскільки цей маршрут пролягає через дві територіальні громади, Ігор Павловський звертався до Оваднівського сільського головита міського голови Устилуга. Перший, з його слів, намагався владнати ситуацію на дорозі своєї громади, а міський голова Устилуга, каже підприємець, ніяк не відреагував.Як пояснив перевізник, посилаючи у село Зоря великий автобус, маршрут автоматично стає нерентабельний, а малий автобус не зможе їхати по такій розбитій дорозі.«Поки немає дороги, не можу поїхати. Я не вимагаю асфальтого покриття, а прошу мінімально упорядкувати, чимось підсипати. Дорога в селах – це катастрофа. Інші села області, де я маю маршрут, там теж погані дороги, але в селі Зоря – найгірша. Хтось може скаже, що ціну за проїзд підняти потрібно, ну не можна ціну піднімати до безмежності», – пояснив перевізник.Якщо влада зверне увагу на цю проблему і упорядкує дорогу, він повернеться на це сполучення, підсумував Ігор Павловський.Як пояснив Оваднівський сільський голова Сергій Панасевич, кошти на цю дорогу виділяти з бюджету громади не мали б, оскільки дорога підпорядковується ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».«Це не наша дорога, в першу чергу ми мали б робити дороги, які в нас на балансі стоять, але у звʼязку з тим, що дорога в поганому стані, ми вирішили поремонтувати її», – зауважив Сергій Панасевич.Оваднівський сільський голова домовився зі Службою місцевих автомобільних доріг, що фінансуватиме громада ремонт 50% на 50%. Загальна сума, яку вклали зі сторони громади – 800 тисяч гривень. Сергій Панасевич знайшов спонсорів: сільська рада з бюджету виділила 600 тисяч, також він домовився з птахофабрикою, яка виділила 200 тисяч на ремонт дороги.Наразі дорога зроблена лише в одному напрямку, оскільки Служба місцевих доріг коштів на ремонт дороги не виділила, пояснив сільський голова.Працівники відділу з експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» розповіли, що наразі капітального ремонту дороги у селі Зоря не передбачається. Дорога протяжністю 10 кілометрів має білощебеневе покриття.З покращенням погодніх умов ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» забезпечить проїзний технічний стан дороги в селі Зоря.Технічний стан автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 030106 Зоря-Ворчин-/Н-22/ буде підтримуватись за рахунок коштів, виділених на експлуатаційне утримання автодоріг загального користування місцевого значення Володимирського району. Підрядною організацією можливе проведення комплексу дорожніх робіт, а саме:Проте, як пояснили працівники підприємства, це тимчасовий результат, бо якщо дорогою їздять вантажівки, то її вистачить на короткий термін.На думку фахівців на зазначеній дорозі потрібно зробити капітальний ремонт, тобто змінити тип покриття на асфальтобетонне, щоб дорога слугувала багато років для населення. Проте, як пояснили працівники служби, на сьогодні у підприємства такої можливості немає.

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