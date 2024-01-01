На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Войцеховський

Войцеховський Іван.



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"Сьогодні в громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Степове Покровського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Твориничі - навідник гранатометного відділення, старший солдат Войцеховський Іван Володимирович.



Висловлюємо щире співчуття членам сім'ї загиблого, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що відсьогодні, за розпорядженням селищного голови, в громаді оголошено триденну жалобу! Про дату, час та маршрут прибуття кортежу повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Локачинській громаді."Сьогодні в громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Степове Покровського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Твориничі - навідник гранатометного відділення, старший солдат Войцеховський Іван Володимирович.Висловлюємо щире співчуття членам сім'ї загиблого, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що відсьогодні, за розпорядженням селищного голови, в громаді оголошено триденну жалобу! Про дату, час та маршрут прибуття кортежу повідомлять додатково.

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