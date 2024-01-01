На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Войцеховський
Сьогодні, 11:15
На війні загинув воїн з Волині Войцеховський Іван.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Сьогодні в громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Степове Покровського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Твориничі - навідник гранатометного відділення, старший солдат Войцеховський Іван Володимирович.
Висловлюємо щире співчуття членам сім'ї загиблого, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відсьогодні, за розпорядженням селищного голови, в громаді оголошено триденну жалобу! Про дату, час та маршрут прибуття кортежу повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Сьогодні в громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Степове Покровського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Твориничі - навідник гранатометного відділення, старший солдат Войцеховський Іван Володимирович.
Висловлюємо щире співчуття членам сім'ї загиблого, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відсьогодні, за розпорядженням селищного голови, в громаді оголошено триденну жалобу! Про дату, час та маршрут прибуття кортежу повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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