На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Войцеховський

На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Войцеховський
На війні загинув воїн з Волині Войцеховський Іван.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

"Сьогодні в громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Степове Покровського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Твориничі - навідник гранатометного відділення, старший солдат Войцеховський Іван Володимирович.

Висловлюємо щире співчуття членам сім'ї загиблого, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відсьогодні, за розпорядженням селищного голови, в громаді оголошено триденну жалобу! Про дату, час та маршрут прибуття кортежу повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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