У британських школах заборонили смартфони





Про це повідомля пресслужба уряду Великої Британії.



Британським школярам на території навчальних закладів влада заборонила використовувати мобільні телефони.



Учителям дозволили обшукувати рюкзаки, а в разі порушення правил — конфіскувати телефони чи залишати учнів після уроків.



Обмеження стосується і вчителів — у школі вони можуть використовувати телефон тільки для роботи.

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