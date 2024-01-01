У британських школах заборонили смартфони

У британських школах заборонили смартфони
У Великій Британії учням заборонять користуватися мобільними телефонами в школах.

Про це повідомля пресслужба уряду Великої Британії.

Британським школярам на території навчальних закладів влада заборонила використовувати мобільні телефони.

Учителям дозволили обшукувати рюкзаки, а в разі порушення правил — конфіскувати телефони чи залишати учнів після уроків.

Обмеження стосується і вчителів — у школі вони можуть використовувати телефон тільки для роботи.

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Теги: смартфон, школа
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