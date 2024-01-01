У британських школах заборонили смартфони
Сьогодні, 11:32
У Великій Британії учням заборонять користуватися мобільними телефонами в школах.
Про це повідомля пресслужба уряду Великої Британії.
Британським школярам на території навчальних закладів влада заборонила використовувати мобільні телефони.
Учителям дозволили обшукувати рюкзаки, а в разі порушення правил — конфіскувати телефони чи залишати учнів після уроків.
Обмеження стосується і вчителів — у школі вони можуть використовувати телефон тільки для роботи.
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Про це повідомля пресслужба уряду Великої Британії.
Британським школярам на території навчальних закладів влада заборонила використовувати мобільні телефони.
Учителям дозволили обшукувати рюкзаки, а в разі порушення правил — конфіскувати телефони чи залишати учнів після уроків.
Обмеження стосується і вчителів — у школі вони можуть використовувати телефон тільки для роботи.
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