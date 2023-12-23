Ямковий ремонт у Луцьку: які дороги латають
Сьогодні, 21:46
Станом на 22 лютого в обласному центрі Волині лагодять ями на п'яти вулицях. У найближчих планах — ремонт ще двох автошляхів.
Як розповів Суспільному директор міського департаменту житлово-комунального господарства (ЖКГ) Микола Осіюк, глибокі вибоїни дорожники латають холодним асфальтобетоном.
"Сьогодні вже виходимо на асфальтування і гарячим асфальтобетоном. Це вулиця Окружна, Магістральна (колишня Масурова), Рівненська, частково працюємо по вулиці Набережній, будемо працювати по вулиці Мистецькій (колишній Даргомижського) сьогодні, і завтра. На вулиці Потебні планується виконати ямковий ремонт, там значно пошкоджена ділянка від вулиці Окружної до вулиці Гнідавської", — зазначив директор департаменту ЖКГ.
У 2024 році на латання ям, підсипку та інші роботи для утримання вулично-шляхової мережі в міському бюджеті передбачено майже 50 мільйонів гривень, — додав Микола Осіюк.
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Як розповів Суспільному директор міського департаменту житлово-комунального господарства (ЖКГ) Микола Осіюк, глибокі вибоїни дорожники латають холодним асфальтобетоном.
"Сьогодні вже виходимо на асфальтування і гарячим асфальтобетоном. Це вулиця Окружна, Магістральна (колишня Масурова), Рівненська, частково працюємо по вулиці Набережній, будемо працювати по вулиці Мистецькій (колишній Даргомижського) сьогодні, і завтра. На вулиці Потебні планується виконати ямковий ремонт, там значно пошкоджена ділянка від вулиці Окружної до вулиці Гнідавської", — зазначив директор департаменту ЖКГ.
У 2024 році на латання ям, підсипку та інші роботи для утримання вулично-шляхової мережі в міському бюджеті передбачено майже 50 мільйонів гривень, — додав Микола Осіюк.
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