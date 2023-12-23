Ямковий ремонт у Луцьку: які дороги латають





Як розповів Микола Осіюк, глибокі вибоїни дорожники латають холодним асфальтобетоном.



"Сьогодні вже виходимо на асфальтування і гарячим асфальтобетоном. Це вулиця Окружна, Магістральна (колишня Масурова), Рівненська, частково працюємо по вулиці Набережній, будемо працювати по вулиці Мистецькій (колишній Даргомижського) сьогодні, і завтра. На вулиці Потебні планується виконати ямковий ремонт, там значно пошкоджена ділянка від вулиці Окружної до вулиці Гнідавської", — зазначив директор департаменту ЖКГ.



У 2024 році на латання ям, підсипку та інші роботи для утримання вулично-шляхової мережі в міському бюджеті передбачено майже 50 мільйонів гривень, — додав Микола Осіюк.

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