Третя платіжка за газ на Волині: коли й кому надійде та скільки доведеться платити





На запит Роман Шабала, це нововведення стосуватиметься не усіх споживачів Волині.



«Щомісяця нікому не надходитиме. У 2024 році волинянам, які живуть у багатоквартирних будинках, надійде додаткова платіжка за газ, але не всім. Розрахунки на оплату будуть надаватись у тому місяці, у якому буде проводитись технічне обслуговування за визначеним графіком», - зазначив посадовець.



За його словами, періодичність виконання робіт технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж залежить від строку їх експлуатації. Так, внутрішньобудинкові мережі, строк експлуатації яких становить до 25 років, мають обслуговуватись один раз на 5 років. Якщо строк експлуатації понад 25 років – раз на 3 роки. Відповідно, платіжка за технічне обслуговування надходитиме раз на 3 або 5 років. Більше 900 багатоповерхівок Волині у плані на проведення техгічного обслуговування у 2024 році. Обрані в першу чергу будинки, вік яких понад 25 років.



«Особливість проведення техобслуговування полягає в тому, що його проводитимуть раз у три чи п’ять років. За 10 днів виконавець (оператор ГРМ) повідомить мешканців, ОСББ і владу про майбутні роботи з виконання техобслуговування в будинку», - пояснив Роман Шабала.



До слова, орієнтовну кошторисну вартість технічного обслуговування будинків, у яких роботи будуть проводитися, а також всю детальну інформацію про ТО, споживачі газу можуть дізнаватися на офіційному сайті газорозподільної компанії: https://vl.grmu.com.ua/важлива-інформація/



На запитання: які приблизні суми для різних категорій споживачів, посадовець озвучив їх:



«Оплата з квартири біля 200 грн раз у три роки, залежно від віку будинку, протяжності мереж і стану обладнання або одноразовий платіж раз у три роки з рахунку ОСББ. Наголошую, що оплата після виконання робіт оператором ГРМ та видача газорозподільною організацією офіційного акту про виконані роботи.



Техобслуговування – це в першу чергу безпека життя співвласників багатоповерхівок. Як розраховувався тариф? На підставі Методології розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків, а також самих граничних вартостей робіт на 2024 рік.Обидва документи затверджено НКРЕКП», - сказав Роман Шабала.



Волиняни також цікавляться, чому взагалі ввели такий платіж, відповідь посадовця цитуємо і на це питання:



«Техобслуговування – це вкрай важливе питання колективної безпеки споживачів, які живуть у багатоквартирних будинках. Міністерство енергетики України затвердило «Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирногобудинку», розробленого відповідно до закону України «Про житлово- комунальні послуги». Технічне обслуговування (ТО) внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоповерхівок стартувало в Україні та на Волині, зокрема, на умовах типового договору ТО за заявами Колективних замовників.



НКРЕКП затвердила Типовийдоговір на технічнео бслуговування, Методологію розрахунку граничних рівнів вартості робіт та послуг з ТО, а також граничні вартості робіт на 2024 рік. Співвласники багатоквартирних будинків автоматично приєднуються до умов Типового договору, на підставі якого Оператор ГРМ (Волинська філія «Газмережі») сформував графіки технічного обслуговування багатоповерхівок та приступив до виконання робіт», - зазначив Роман Шабала.



За його словами, для споживача природного газу таке нововведення - безпека системи розподілу газу в будинку, у якому вони живуть. Вирішення спірних питань і чітке окреслення обов’язків, хто відповідає за стан і належну роботу внутрішньобудинкових систем у багатоповерхівках.



Довідка: З 1 грудня 2023 року послуги з розподілу природного газу на території Волині забезпечує новий оператор – Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».



Згідно з постановою Національного держрегулятора НКРЕКП від 29 листопада, було прийнято рішення розширити з 1 грудня ТОВ «Газмережі» територію провадження господарської діяльності з розподілу природного газу на Волинській, Чернігівській та Черкаській областей. Нова філія відповідає за безперебійні маршрути газопостачання від магістральних газопроводів до кінцевого споживача.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині активно ширяться чутки про те, що у скорому часі до двох наявних платіжок за газ доєднається і третя – за обслуговування будинкових мереж. Люди з острахом чекають космічних сум у тій квитанції. Журналісти дізналися, чи дійсно невдовзі буде запроваджено третій щомісячний платіж за газ і скільки коштів доведеться витратити на оплату.На запит ВСН у Волинській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» усе докладно пояснили. Отож, найголовніше питання, яке цікавить людей: коли надійде третя платіжка? Як пояснив начальник відділу технічного обслуговування Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», це нововведення стосуватиметься не усіх споживачів Волині.«Щомісяця нікому не надходитиме. У 2024 році волинянам, які живуть у багатоквартирних будинках, надійде додаткова платіжка за газ, але не всім. Розрахунки на оплату будуть надаватись у тому місяці, у якому буде проводитись технічне обслуговування за визначеним графіком», - зазначив посадовець.За його словами, періодичність виконання робіт технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж залежить від строку їх експлуатації. Так, внутрішньобудинкові мережі, строк експлуатації яких становить до 25 років, мають обслуговуватись один раз на 5 років. Якщо строк експлуатації понад 25 років – раз на 3 роки. Відповідно, платіжка за технічне обслуговування надходитиме раз на 3 або 5 років. Більше 900 багатоповерхівок Волині у плані на проведення техгічного обслуговування у 2024 році. Обрані в першу чергу будинки, вік яких понад 25 років.«Особливість проведення техобслуговування полягає в тому, що його проводитимуть раз у три чи п’ять років. За 10 днів виконавець (оператор ГРМ) повідомить мешканців, ОСББ і владу про майбутні роботи з виконання техобслуговування в будинку», - пояснив Роман Шабала.До слова, орієнтовну кошторисну вартість технічного обслуговування будинків, у яких роботи будуть проводитися, а також всю детальну інформацію про ТО, споживачі газу можуть дізнаватися на офіційному сайті газорозподільної компанії: https://vl.grmu.com.ua/важлива-інформація/На запитання: які приблизні суми для різних категорій споживачів, посадовець озвучив їх:«Оплата з квартири біля 200 грн раз у три роки, залежно від віку будинку, протяжності мереж і стану обладнання або одноразовий платіж раз у три роки з рахунку ОСББ. Наголошую, що оплата після виконання робіт оператором ГРМ та видача газорозподільною організацією офіційного акту про виконані роботи.Техобслуговування – це в першу чергу безпека життя співвласників багатоповерхівок. Як розраховувався тариф? На підставі Методології розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків, а також самих граничних вартостей робіт на 2024 рік.Обидва документи затверджено НКРЕКП», - сказав Роман Шабала.Волиняни також цікавляться, чому взагалі ввели такий платіж, відповідь посадовця цитуємо і на це питання:«Техобслуговування – це вкрай важливе питання колективної безпеки споживачів, які живуть у багатоквартирних будинках. Міністерство енергетики України затвердило «Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирногобудинку», розробленого відповідно до закону України «Про житлово- комунальні послуги». Технічне обслуговування (ТО) внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоповерхівок стартувало в Україні та на Волині, зокрема, на умовах типового договору ТО за заявами Колективних замовників.НКРЕКП затвердила Типовийдоговір на технічнео бслуговування, Методологію розрахунку граничних рівнів вартості робіт та послуг з ТО, а також граничні вартості робіт на 2024 рік. Співвласники багатоквартирних будинків автоматично приєднуються до умов Типового договору, на підставі якого Оператор ГРМ (Волинська філія «Газмережі») сформував графіки технічного обслуговування багатоповерхівок та приступив до виконання робіт», - зазначив Роман Шабала.За його словами, для споживача природного газу таке нововведення - безпека системи розподілу газу в будинку, у якому вони живуть. Вирішення спірних питань і чітке окреслення обов’язків, хто відповідає за стан і належну роботу внутрішньобудинкових систем у багатоповерхівках.З 1 грудня 2023 року послуги з розподілу природного газу на території Волині забезпечує новий оператор – Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».Згідно з постановою Національного держрегулятора НКРЕКП від 29 листопада, було прийнято рішення розширити з 1 грудня ТОВ «Газмережі» територію провадження господарської діяльності з розподілу природного газу на Волинській, Чернігівській та Черкаській областей. Нова філія відповідає за безперебійні маршрути газопостачання від магістральних газопроводів до кінцевого споживача.

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