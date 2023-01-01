У Луцьку авто збило дитину: оприлюднили момент удару. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
Показали дорожньо-транспортну пригоду за участі легкового автомобіля та пішохода на проспекті Волі в Луцьку.
Відео оприлюднили на сторінці луцьких муніципалів.
Водій автомобіля марки «LAND ROVER», д.н.з. «AC1810HI», допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора.
Нагадаємо, 6 липня, на проспекті Волі у Луцьку трапилася ДТП. Там автомобіль Range Rover наїхав на 12-річного хлопчика, який саме перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Його госпіталізували.
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Відео оприлюднили на сторінці луцьких муніципалів.
Водій автомобіля марки «LAND ROVER», д.н.з. «AC1810HI», допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора.
Нагадаємо, 6 липня, на проспекті Волі у Луцьку трапилася ДТП. Там автомобіль Range Rover наїхав на 12-річного хлопчика, який саме перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Його госпіталізували.
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