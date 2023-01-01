У Луцьку авто збило дитину: оприлюднили момент удару. ВІДЕО

У Луцьку авто збило дитину: оприлюднили момент удару. ВІДЕО
Показали дорожньо-транспортну пригоду за участі легкового автомобіля та пішохода на проспекті Волі в Луцьку.

Відео оприлюднили на сторінці луцьких муніципалів.

Водій автомобіля марки «LAND ROVER», д.н.з. «AC1810HI», допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора.

Нагадаємо, 6 липня, на проспекті Волі у Луцьку трапилася ДТП. Там автомобіль Range Rover наїхав на 12-річного хлопчика, який саме перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Його госпіталізували.


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Теги: ДТП, збив дитину, Луцьк
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