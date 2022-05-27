МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів. ВІДЕО

МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів. ВІДЕО
Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео перших хвилин після нічної ракетної атаки росіян 6 липня на Львів.

Про це йдеться на їхній сторінці у фейсбуці.

"Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Львів уночі 6 липня підступно атакувала росія. Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.

Загинуло 10 людей, 42 особи отримали поранення (з них три дитини).

За словами мера Львова Андрія Садового, це наймасовіша ракетна атака на місто з початку війни.



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Теги: Росія, Україна, війна, Львів
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