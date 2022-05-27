МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів. ВІДЕО





Про це йдеться на їхній сторінці у фейсбуці.



"Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що







За словами мера Львова Андрія Садового, це наймасовіша ракетна атака на місто з початку війни.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео перших хвилин після нічної ракетної атаки росіян 6 липня на Львів.Про це йдеться на їхній сторінці у фейсбуці."Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Львів уночі 6 липня підступно атакувала росія . Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Загинуло 10 людей , 42 особи отримали поранення (з них три дитини).За словами мера Львова, це наймасовіша ракетна атака на місто з початку війни.

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