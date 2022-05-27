МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео перших хвилин після нічної ракетної атаки росіян 6 липня на Львів.
Про це йдеться на їхній сторінці у фейсбуці.
"Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Львів уночі 6 липня підступно атакувала росія. Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.
Загинуло 10 людей, 42 особи отримали поранення (з них три дитини).
За словами мера Львова Андрія Садового, це наймасовіша ракетна атака на місто з початку війни.
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Про це йдеться на їхній сторінці у фейсбуці.
"Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Львів уночі 6 липня підступно атакувала росія. Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.
Загинуло 10 людей, 42 особи отримали поранення (з них три дитини).
За словами мера Львова Андрія Садового, це наймасовіша ракетна атака на місто з початку війни.
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