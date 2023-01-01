ЗСУ за ніч знищили 12 «шахедів»
Сьогодні, 09:28
Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 12 з 18 іранських дронів.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
"У ніч на 7 липня 2023 року російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів». У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.
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Про це повідомили у Повітряних силах України.
"У ніч на 7 липня 2023 року російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів». У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.
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