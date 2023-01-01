ЗСУ за ніч знищили 12 «шахедів»





Про це



"У ніч на 7 липня 2023 року російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів». У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131».



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 12 з 18 іранських дронів.Про це повідомили у Повітряних силах України."У ніч на 7 липня 2023 року російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів». У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що в результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131».Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону

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