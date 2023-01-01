На Волині п'яний вчитель на бусі скоїв аварію: як його покарали

На Волині шкільного вчителя, який п’яним вчинив ДТП, оштрафували на 17 тисяч та на рік позбавили водійського посвідчення.Постанову ухвалив Рожищенський районний суд, - пишуть Волинські новини.ДТП трапилася 26 травня в післяобідню пору на вулиці Промисловій в місті Рожище. Водій «рено» Михайло К., маючи ознаки алкогольного сп’яніння, не врахував дорожню обстановку та зіткнувся з електроопорою та бетонним парканом.Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі та на місці ДТП чоловік відмовився.Про Михайла К. відомо, що він працює вчителем КЗСО у селі Крижівка. Керманич на суді визнав свою вину у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124 та частиною 1 статті 130 КУпАП.Тож суд оштрафував винуватця п’яної ДТП на 17 тисяч гривень та на рік позбавив прав.