На Волині п'яний вчитель на бусі скоїв аварію: як його покарали
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На Волині шкільного вчителя, який п’яним вчинив ДТП, оштрафували на 17 тисяч та на рік позбавили водійського посвідчення.
Постанову ухвалив Рожищенський районний суд, - пишуть Волинські новини.
ДТП трапилася 26 травня в післяобідню пору на вулиці Промисловій в місті Рожище. Водій «рено» Михайло К., маючи ознаки алкогольного сп’яніння, не врахував дорожню обстановку та зіткнувся з електроопорою та бетонним парканом.
Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі та на місці ДТП чоловік відмовився.
Про Михайла К. відомо, що він працює вчителем КЗСО у селі Крижівка. Керманич на суді визнав свою вину у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124 та частиною 1 статті 130 КУпАП.
Тож суд оштрафував винуватця п’яної ДТП на 17 тисяч гривень та на рік позбавив прав.
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Постанову ухвалив Рожищенський районний суд, - пишуть Волинські новини.
ДТП трапилася 26 травня в післяобідню пору на вулиці Промисловій в місті Рожище. Водій «рено» Михайло К., маючи ознаки алкогольного сп’яніння, не врахував дорожню обстановку та зіткнувся з електроопорою та бетонним парканом.
Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі та на місці ДТП чоловік відмовився.
Про Михайла К. відомо, що він працює вчителем КЗСО у селі Крижівка. Керманич на суді визнав свою вину у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124 та частиною 1 статті 130 КУпАП.
Тож суд оштрафував винуватця п’яної ДТП на 17 тисяч гривень та на рік позбавив прав.
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