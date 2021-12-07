Які є вакансії на Волині та скільки платять





Про це йдеться в сюжеті



Отже:



- Запрошують на роботу апаратника варіння. Зарплата – 7 000 гривень. Житло надають.



- Шукають оператора машинного доїння. Зарплата – 8 000 гривень.



- Запрошують на роботу арматурника для виконання будівельних, монтажних й ремонтно-будівельних робіт. Зарплата – 15 000 гривень.



- Пропонують роботу обвалювальнику тушок птиці. Заробітна плата – 13 000 гривень.



- Шукають на роботу розфасовувача м'ясопродуктів. За роботу платитимуть до 20 000 на місяць.



- Запрошують на роботу пресувальника-вулканізаторника. Платитимуть 10 000 гривень в місяць.



- Шукають лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Зарплата – 20 000 гривень.



- Шукають на роботу агронома. Зарплата – 15 000 гривень.



- Шукають в команду водія автотранспортних засобів. Заробітна плата від 17 000 гривень до 70 000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня.Про це йдеться в сюжеті Конкурент TV. Отже:- Запрошують на роботу апаратника варіння. Зарплата – 7 000 гривень. Житло надають.- Шукають оператора машинного доїння. Зарплата – 8 000 гривень.- Запрошують на роботу арматурника для виконання будівельних, монтажних й ремонтно-будівельних робіт. Зарплата – 15 000 гривень.- Пропонують роботу обвалювальнику тушок птиці. Заробітна плата – 13 000 гривень.- Шукають на роботу розфасовувача м'ясопродуктів. За роботу платитимуть до 20 000 на місяць.- Запрошують на роботу пресувальника-вулканізаторника. Платитимуть 10 000 гривень в місяць.- Шукають лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Зарплата – 20 000 гривень.- Шукають на роботу агронома. Зарплата – 15 000 гривень.- Шукають в команду водія автотранспортних засобів. Заробітна плата від 17 000 гривень до 70 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію