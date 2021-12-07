Які є вакансії на Волині та скільки платять

Які є вакансії на Волині та скільки платять
Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня.

Про це йдеться в сюжеті Конкурент TV.

Отже:

- Запрошують на роботу апаратника варіння. Зарплата – 7 000 гривень. Житло надають.

- Шукають оператора машинного доїння. Зарплата – 8 000 гривень.

- Запрошують на роботу арматурника для виконання будівельних, монтажних й ремонтно-будівельних робіт. Зарплата – 15 000 гривень.

- Пропонують роботу обвалювальнику тушок птиці. Заробітна плата – 13 000 гривень.

- Шукають на роботу розфасовувача м'ясопродуктів. За роботу платитимуть до 20 000 на місяць.

- Запрошують на роботу пресувальника-вулканізаторника. Платитимуть 10 000 гривень в місяць.

- Шукають лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Зарплата – 20 000 гривень.

- Шукають на роботу агронома. Зарплата – 15 000 гривень.

- Шукають в команду водія автотранспортних засобів. Заробітна плата від 17 000 гривень до 70 000 гривень.


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Теги: вакансії, Волинь
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