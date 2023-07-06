Добрі новини від ВолиньPost за 6 липня

У постійній рубриці ми не підбиваємо підсумки дня. Ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці. Наприклад, сьогодні, 6 липня, ми писали про таке:Військовослужбовець з Луцькана псевдо «Хімік» отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ. Почесну нагороду боєць отримав 29 червня 2023 року.23-річний хлопець від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати рідну землю. У складі волинського 2-го окремого стрілецького батальйону пройшов запеклі бої за звільнення українських територій.Зокрема, разом із побратимами звільняв славнозвісне село П’ятихатки на Запорізькому напрямку.Юна волинянкавиборола три медалі Чемпіонату Європи серед дівчат до 15 років. У ваговій категорії до 64 кг наша талановита важкоатлетка у видовищній боротьбі здобула срібні нагороди в ривку та сумі двоборства, а також бронзу в поштовху.– перший військовий, якому на Волині встановили протез нижньої кінцівки. Сталося це у медичному центрі реабілітації УБД.Попереду ж захисника чекає довгий період реабілітації. Однак наразі наш земляк мріє вибратися на риболовлю, адже дуже любить це заняття. А ще сподівається, що колись зможе навіть поганяти м’яча із внуком чи внучкою, яких Михалики вже очікують.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 6 липня. Загальні бойові втрати противника станом на 06.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб,- танків ‒ 4068 (+6) од,- бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15) од,- артилерійських систем – 4310 (+22) од,- РСЗВ – 657 (+1) од,- засобів ППО ‒ 404 (+9) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 309 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21),- крилатих ракет ‒ 1264 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) од,- спеціальної техніки ‒ 605 (+7).Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майорнагородив воїнів департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» та бойового генерала поліціївідзнаками ГУР МО України.Головного сержанта із Шацької громадиза особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначили Орденом «За мужність» lll ступеня.