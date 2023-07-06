Добрі новини від ВолиньPost за 6 липня
Сьогодні, 23:23
У постійній рубриці ми не підбиваємо підсумки дня. Ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці. Наприклад, сьогодні, 6 липня, ми писали про таке:
Волинянин, який деокуповував П'ятихатки, отримав «Золотий хрест» від Залужного
Військовослужбовець з Луцька Віктор Юров на псевдо «Хімік» отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Почесну нагороду боєць отримав 29 червня 2023 року.
23-річний хлопець від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати рідну землю. У складі волинського 2-го окремого стрілецького батальйону пройшов запеклі бої за звільнення українських територій.
Зокрема, разом із побратимами звільняв славнозвісне село П’ятихатки на Запорізькому напрямку.
Юна штангістка з Волині завоювала три медалі Чемпіонату Європи. ФОТО
Юна волинянка Олександра Чмух виборола три медалі Чемпіонату Європи серед дівчат до 15 років. У ваговій категорії до 64 кг наша талановита важкоатлетка у видовищній боротьбі здобула срібні нагороди в ривку та сумі двоборства, а також бронзу в поштовху.
Військовий, якому першому на Волині встановили протез, став на ноги. ФОТО
Валентин Михалик – перший військовий, якому на Волині встановили протез нижньої кінцівки. Сталося це у медичному центрі реабілітації УБД.
Попереду ж захисника чекає довгий період реабілітації. Однак наразі наш земляк мріє вибратися на риболовлю, адже дуже любить це заняття. А ще сподівається, що колись зможе навіть поганяти м’яча із внуком чи внучкою, яких Михалики вже очікують.
Скільки росіян та їхньої техніки знищили ЗСУ за минулу добу
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 6 липня. Загальні бойові втрати противника станом на 06.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб,
- танків ‒ 4068 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15) од,
- артилерійських систем – 4310 (+22) од,
- РСЗВ – 657 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 404 (+9) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21),
- крилатих ракет ‒ 1264 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) од,
- спеціальної техніки ‒ 605 (+7).
Лучанин Олександр Фацевич отримав медаль «Україна понад усе». ВІДЕО
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов нагородив воїнів департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» та бойового генерала поліції Олександра Фацевича відзнаками ГУР МО України.
Воїна з Волині Василя Карамача нагородили орденом «За мужність»
Головного сержанта із Шацької громади Карамача Василя Анатолійовича за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначили Орденом «За мужність» lll ступеня.
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Волинянин, який деокуповував П'ятихатки, отримав «Золотий хрест» від Залужного
Військовослужбовець з Луцька Віктор Юров на псевдо «Хімік» отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Почесну нагороду боєць отримав 29 червня 2023 року.
23-річний хлопець від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати рідну землю. У складі волинського 2-го окремого стрілецького батальйону пройшов запеклі бої за звільнення українських територій.
Зокрема, разом із побратимами звільняв славнозвісне село П’ятихатки на Запорізькому напрямку.
Юна штангістка з Волині завоювала три медалі Чемпіонату Європи. ФОТО
Юна волинянка Олександра Чмух виборола три медалі Чемпіонату Європи серед дівчат до 15 років. У ваговій категорії до 64 кг наша талановита важкоатлетка у видовищній боротьбі здобула срібні нагороди в ривку та сумі двоборства, а також бронзу в поштовху.
Військовий, якому першому на Волині встановили протез, став на ноги. ФОТО
Валентин Михалик – перший військовий, якому на Волині встановили протез нижньої кінцівки. Сталося це у медичному центрі реабілітації УБД.
Попереду ж захисника чекає довгий період реабілітації. Однак наразі наш земляк мріє вибратися на риболовлю, адже дуже любить це заняття. А ще сподівається, що колись зможе навіть поганяти м’яча із внуком чи внучкою, яких Михалики вже очікують.
Скільки росіян та їхньої техніки знищили ЗСУ за минулу добу
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 6 липня. Загальні бойові втрати противника станом на 06.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб,
- танків ‒ 4068 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15) од,
- артилерійських систем – 4310 (+22) од,
- РСЗВ – 657 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 404 (+9) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21),
- крилатих ракет ‒ 1264 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) од,
- спеціальної техніки ‒ 605 (+7).
Лучанин Олександр Фацевич отримав медаль «Україна понад усе». ВІДЕО
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов нагородив воїнів департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» та бойового генерала поліції Олександра Фацевича відзнаками ГУР МО України.
Воїна з Волині Василя Карамача нагородили орденом «За мужність»
Головного сержанта із Шацької громади Карамача Василя Анатолійовича за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначили Орденом «За мужність» lll ступеня.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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