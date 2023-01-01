7 липня на Волині: гортаючи календар

7 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження колишній генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Анатолій Бурін (на фото).

Також день народження 7 липня у начальника територіального управління ДСНС України у Волинській області Володимира Грушовінчука.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Іван та Яків.

Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.

У цей день 1547 року місту Берестечку, що у Горохівському районі на Волині, було надане Магдебурзьке право.

А 7 липня 2009-го у Луцьку на вулиці Олеся Гончара відкрили й освятили меморіальну дошку з написом «Вулиця названа на честь видатного українського письменника і громадського діяча Олеся Гончара».

На урочистість до Луцька приїздила дружина письменника Валентина Гончар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: іменини, календар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
7 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 6 липня
06 липень, 23:23
Матері Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
06 липень, 22:30
Двоє синів матері з Волині воюють на передовій і ще жодного разу не приходили у відпустку
06 липень, 21:40
На Херсонщині окупанти допитують та катують патріотично налаштованих громадян, — Генштаб
06 липень, 21:00
Схожі новини
29 червня на Волині: гортаючи календар 29 червня на Волині: гортаючи календар
29 червень, 00:00
26 червня на Волині: гортаючи календар 26 червня на Волині: гортаючи календар
26 червень, 00:00
19 червня на Волині: гортаючи календар 19 червня на Волині: гортаючи календар
19 червень, 00:00
17 червня на Волині: гортаючи календар 17 червня на Волині: гортаючи календар
17 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
7 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 6 липня
06 липень, 23:23
 0
Матері Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
06 липень, 22:30
 0
Двоє синів матері з Волині воюють на передовій і ще жодного разу не приходили у відпустку
06 липень, 21:40
 0
На Херсонщині окупанти допитують та катують патріотично налаштованих громадян, — Генштаб
06 липень, 21:00
 0
Медіа
відео
1/8