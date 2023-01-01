Матері Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина

Якобчука Руслана Вячеславовича нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно).



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Нагороду вручили матері Марії Іванівні.



У залі під час вручення була присутня донька загиблого воїна - Діана.



Нагадаємо, захищаючи незалежність України,













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загиблого Героя з села Поповичі Голобської громадинагородили медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно).Про це повідомили у громаді.Нагороду вручили матеріУ залі під час вручення була присутня донька загиблого воїна -Нагадаємо, захищаючи незалежність України, загинув військовий з Волині Руслан Якобчук.

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