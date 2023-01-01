Матері Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина

Матері Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
Загиблого Героя з села Поповичі Голобської громади Якобчука Руслана Вячеславовича нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно).

Про це повідомили у громаді.

Нагороду вручили матері Марії Іванівні.

У залі під час вручення була присутня донька загиблого воїна - Діана.

Нагадаємо, захищаючи незалежність України, загинув військовий з Волині Руслан Якобчук.

Матері Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина


Матері Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина


Матері Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина

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Теги: війна, Росія, Україна
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