На Волині державі повернули водосховище вартістю 192 мільйони
Сьогодні, 03:10
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації і зобов'язав суб'єкт господарювання звільнити та повернути земельну ділянку водного фонду з розташованим на ній водосховищем загальнодержавного значення.
Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що господарське товариство незаконно, за відсутності належних правовстановлювальних документів – договорів оренди земельної ділянки водного фонду та водного об’єкта, договорів про спільну діяльність, на здійснення біологічної меліорації тощо – використовує Кричевичівське водосховище площею 51 га та вартістю 192 мільйони гривень у Ковельському районі.
При цьому підприємство ще й розмістило на гідротехнічних спорудах понад пів сотні тимчасових споруд без будь-якого погодження та дозволу і пропонує споживачам платні послуги.
У суді прокурори домоглися повернення земельної ділянки з водосховищем державі.
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Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що господарське товариство незаконно, за відсутності належних правовстановлювальних документів – договорів оренди земельної ділянки водного фонду та водного об’єкта, договорів про спільну діяльність, на здійснення біологічної меліорації тощо – використовує Кричевичівське водосховище площею 51 га та вартістю 192 мільйони гривень у Ковельському районі.
При цьому підприємство ще й розмістило на гідротехнічних спорудах понад пів сотні тимчасових споруд без будь-якого погодження та дозволу і пропонує споживачам платні послуги.
У суді прокурори домоглися повернення земельної ділянки з водосховищем державі.
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