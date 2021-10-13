На Волині державі повернули водосховище вартістю 192 мільйони

На Волині державі повернули водосховище вартістю 192 мільйони
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації і зобов'язав суб'єкт господарювання звільнити та повернути земельну ділянку водного фонду з розташованим на ній водосховищем загальнодержавного значення.

Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори з'ясували, що господарське товариство незаконно, за відсутності належних правовстановлювальних документів – договорів оренди земельної ділянки водного фонду та водного об’єкта, договорів про спільну діяльність, на здійснення біологічної меліорації тощо – використовує Кричевичівське водосховище площею 51 га та вартістю 192 мільйони гривень у Ковельському районі.

При цьому підприємство ще й розмістило на гідротехнічних спорудах понад пів сотні тимчасових споруд без будь-якого погодження та дозволу і пропонує споживачам платні послуги.

У суді прокурори домоглися повернення земельної ділянки з водосховищем державі.

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Теги: водосховище, власність держави, Волинь
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