На Волині державі повернули водосховище вартістю 192 мільйони

Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації і зобов'язав суб'єкт господарювання звільнити та повернути земельну ділянку водного фонду з розташованим на ній водосховищем загальнодержавного значення.Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори з'ясували, що господарське товариство незаконно, за відсутності належних правовстановлювальних документів – договорів оренди земельної ділянки водного фонду та водного об’єкта, договорів про спільну діяльність, на здійснення біологічної меліорації тощо – використовує Кричевичівське водосховище площею 51 га та вартістю 192 мільйони гривень у Ковельському районі.При цьому підприємство ще й розмістило на гідротехнічних спорудах понад пів сотні тимчасових споруд без будь-якого погодження та дозволу і пропонує споживачам платні послуги.У суді прокурори домоглися повернення земельної ділянки з водосховищем державі.