«Всі безпілотники – з Китаю»: у росії вперше публічно визнали, звідки отримують БпЛА

«Всі безпілотники – з Китаю»: у росії вперше публічно визнали, звідки отримують БпЛА
Практично всі імпортні безпілотники, якими на сьогоднішній день володіє росія, були поставлені в країну-агресор із Китаю.

Така заява прозвучала 16 жовтня з вуст глави мінфіну рф Антона Силуанова, пише Економічна правда.

Виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків, Силуанов фактично вперше за час широкомасштабного вторгнення рф в Україну на публічному рівні відкрив інформацію про джерело поставок до росії безпілотних літальних апаратів.

"Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені", - заявив російський міністр.

Така заява прозвучала в контексті анонсування нової програми рф зі створення власної бази з виробництва безпілотників.

"Ми направляємо додаткові гроші на безпілотники. 60 з гаком мільярдів рублів враховані, (це) гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази. Завдання таке, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії", - оголосив Силуанов.

Нагадуємо, що Китай завжди заперечував військову допомогу росії.

У серпні 2023 року Китай навіть запровадив обмеження на експорт цивільних безпілотників дальнього радіусу дії через війну росії в Україні та побоювання, що покупці можуть переобладнати їх під військові цілі.

За повідомленнями ЗМІ, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що всупереч дружбі з Москвою, країна дотримується нейтралітету щодо війни в Україні.

"Він був вражений повідомленнями про те, що обидві сторони можуть використовувати безпілотники китайського виробництва для розвідки і, можливо, атак", - повідомляло Associated Press.

Водночас, у липні 2023 року видання Politico, провівши аналіз митних даних, стверджувало, що Китай таємно продав Росії безпілотників на понад 100 млн доларів.

Як наголошувало видання, Китай, попри власні заклики до миру, за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

Нагадуємо також, що 17 жовтня в Пекіні відбудеться третій міжнародний форум "Один пояс - один шлях", для участі в якому прибуде російський президент володимир путін, незважаючи на те, що на нього видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Китай, безпілотники
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