Міненерго: відключень світла нема і не планується
Сьогодні, 15:10
Обмежень постачання електроенергії наразі не передбачається у жодній з областей України.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.
З цього приводу Міністерство енергетики повідомляє, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.
«Вони можливі винятково у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов», - повідомили у Міненерго.
Енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.
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Про це повідомила пресслужба Міненерго.
В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.
З цього приводу Міністерство енергетики повідомляє, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.
«Вони можливі винятково у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов», - повідомили у Міненерго.
Енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.
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