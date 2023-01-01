Міненерго: відключень світла нема і не планується

Міненерго: відключень світла нема і не планується
Обмежень постачання електроенергії наразі не передбачається у жодній з областей України.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.

З цього приводу Міністерство енергетики повідомляє, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.

«Вони можливі винятково у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов», - повідомили у Міненерго.

Енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.

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Теги: електроенергія, Волинь
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