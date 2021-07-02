Фермер із Донеччини, який евакуював на Волинь стадо кіз, мусив з ними розпрощатися

Сергія Свириденка лишилося всього три десятки. Господар каже: бракує і робочих рук, і коштів. Однак своїх рук чоловік не опускає: він знає, як зберегти власну справу.



Про це ідеться в сюжеті 12 каналу, передає



Фермер господарював із 2016 року в Костянтинівці Донецької області. Влітку 2022 року разом зі стадом кіз переселився на Волинь.



«Я приїхав із Краматорського району. Приїхав із людьми, козами, привіз деяке обладнання», – пригадує Сергій Свириденко.



Усього привіз 150 рогатих голів. Минув рік і тварин лишилося тільки 30. Вирізати стадо фермер розпочав три місяці тому. За його словами, так і не зміг знайти на Волині добросовісних, відповідальних і працьовитих помічників. Люди то спізнювалися на роботу, то не приходили взагалі. Довелося все господарство тягнути самому, а це – і праця на сироварні, і догляд за тваринами, і торгівля. Додалися ще й проблеми із заготівлею кормів. Просив допомоги. Навіть звертався до влади, але безрезультатно.







«Відповіді спершу не було. Потім я закинув другого листа. Мені відповіли, що передали в профільний комітет. І все... Вони знають, у кого в господарствах є надлишки сіна чи соломи. Могли би подзвонити, попросити передати. Але ніхто не захотів цього робити», – говорить фермер.



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До нового року він планує повністю позбутися стада. «Буде суджук... Мені прикро про це казати, але це сувора правда життя», – каже Сергій Свириденко.



Він додає, що рано чи пізно знову візьметься розводити кіз. «Потрібно заробити нормальні гроші, аби це все відновити. Треба близько півтора мільйона».



Фермеру радили замість кіз почати розводити корів – менш проблемних у догляді тварин. Але господар не хоче втрачати унікальності, адже кіз мало хто розводить. Поки шукає підприємців, аби розширювати мережу продажів сиру та ковбас. Це, вірить чоловік, дозволить йому в майбутньому відновити козяче стадо.



Поки Сергій Свириденко робить суджук – традиційну для східних народів в’ялену ковбасу. Фарш зі спеціями три дні лежить під пресом, а потім в’ялиться на холоді, згодом – у теплі, а ще пізніше проходить етап сушки. Кілограм такого делікатесу коштує у фермера 400 гривень.



Не кидає господар і сирне виробництво. Нині на полицях – 10 видів сиру, загалом понад 200 кілограмів.

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