У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку

У Локачах протягом останніх кількох років приватні будинки, що неподалік річки Луга-Свинорийка, затоплює. Місцеві жителі кажуть, що підтоплювати їх почало у 2019 році, коли дамбу у Локачах начебто укріпила тоннами крейди Локачинська рибальська спілка.«Чотири вулиці – Вербова, Грушевського, Підзамче, Луцька – нас топить… Почалося це з 2019 року. Я близько з річкою живу, хата може за 50 метрів від річки. В першу чергу, ми так собі підозрюємо, що на ставкові у Локачах рибальська спілка, яка не має в оренді гірдотехнічну споруду, сама укріпила дно споруди, кинула 4 «камази» крейди в мішках, а то десь 36 тонн і плюс підняли дошки, майже під висоту мосту. І нас почало топити з того часу. Вже цього року набралося стільки води, що біля будинків вода, в льохах – ми вже там нічого не тримаємо», - поскаржиласьмешканка вулиці Грушевського у ЛокачахЗі слів жінки, річка Луга-Свинорийка не має виходу через дамбу, тому зробила друге русло, розтіклася і не сходить з їхніх городів., - поділилась своїми переживаннями локачанка Світлана.Її родина, як і сусіди, рятують свої будинки та подвір’я насипами із щебню та піску.«Якби не зробили насипу, то вже би плавали на подвір’ї на човнах», - зауважує жінка.Люди зверталися до Локачинської селищної ради, але жодної реакції на їхні скарги нема.У регіональному офісі водних ресурсів Волинської області кажуть, що дамба, яку, за словами, людей заблокували мішками крейдою, не належить нікому.- розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів ВолиніВін також зауважив, що і ставок у Локачах не перебуває в оренді.Це підтвердив і голова Локачинської рибальської спілки, - пояснив голова спілки.За словами Олександра Волика, Локачинська рибальська спілка не засипала тонни крейди біля дамби – це робили місцеві мешканці.- зауважив голова рибальської спілки.На його переконання, аби вирішити проблему людей, треба звертатися до влади та однозначно чистити річку від замулення.