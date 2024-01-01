У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Сьогодні, 15:15
У Локачах протягом останніх кількох років приватні будинки, що неподалік річки Луга-Свинорийка, затоплює. Місцеві жителі кажуть, що підтоплювати їх почало у 2019 році, коли дамбу у Локачах начебто укріпила тоннами крейди Локачинська рибальська спілка.
«Чотири вулиці – Вербова, Грушевського, Підзамче, Луцька – нас топить… Почалося це з 2019 року. Я близько з річкою живу, хата може за 50 метрів від річки. В першу чергу, ми так собі підозрюємо, що на ставкові у Локачах рибальська спілка, яка не має в оренді гірдотехнічну споруду, сама укріпила дно споруди, кинула 4 «камази» крейди в мішках, а то десь 36 тонн і плюс підняли дошки, майже під висоту мосту. І нас почало топити з того часу. Вже цього року набралося стільки води, що біля будинків вода, в льохах – ми вже там нічого не тримаємо», - поскаржилась Інформаційному агентству ВолиньPost мешканка вулиці Грушевського у Локачах Світлана Сорока.
Зі слів жінки, річка Луга-Свинорийка не має виходу через дамбу, тому зробила друге русло, розтіклася і не сходить з їхніх городів.
«Постійно стоїть вода. В селі Замличі теж зробили дамбу, десь у 2019 році, і тепер там, де люди випасали худобу, запотлене усе повністю. Нам то біда. В будинку сирість, запах сирості стоїть, ніколи такого не було. Бруківка на подвір’ї поздувалася, знизу її підмиває, вже тричі регулювали вхідні ворота, їх постійно треба піднімати, бо піднімається бруківка. В льосі взагалі дошки погнили, урожай довелося викинути – буряки, картопля погнили, банки у воді плавали…
Города вже немає зовсім. Втратили 50 сотих сінокосу та напевно сотих 5-6 городу. В сусідів така ж ситуація. Сусідка накупляла саджанців полуниці на 4 тисячі гривень, посадила, а тепер там стоїть вода. В іншої сусідки затопило стайні…», - поділилась своїми переживаннями локачанка Світлана.
Її родина, як і сусіди, рятують свої будинки та подвір’я насипами із щебню та піску.
«Якби не зробили насипу, то вже би плавали на подвір’ї на човнах», - зауважує жінка.
Люди зверталися до Локачинської селищної ради, але жодної реакції на їхні скарги нема.
Читайте також: «Гумові чоботи та надія»: чому підтоплює Волинь та як живуть мешканці північних районів
У регіональному офісі водних ресурсів Волинської області кажуть, що дамба, яку, за словами, людей заблокували мішками крейдою, не належить нікому.
«Жодного разу до нас ніхто із мешканців Локач не звертався, але я знаю, що станом на вчора річка Луга вийшла на заплаву. В Локачах є гідротехнічна споруда, я колись на неї виїжджав. Вона – безгоспна. Тобто вона не перебуває на балансі ні у нас, ні у селищної ради, хоча мала б бути у неї. Ми це питання піднімали, але місцева влада не дуже хоче брати на баланс ту споруду, бо вона проблемна, занедбана. Нам на баланс вона не підходить, бо там немає меліоративної системи», - розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Волині Ростислав Кравчук.
Він також зауважив, що і ставок у Локачах не перебуває в оренді.
Це підтвердив і голова Локачинської рибальської спілки Олександр Волик.
«Ясно, що коли підтоплює – то біда. Люди від злості вже не знають, що робити. Проблеми із підтопленням давні – з десяток років вже. Там замулилась річка, її треба елементарно прочистити, там ще бобри трохи «попрацювали» і вода не сходить. Ще така зима цікава у нас. То розстає, то знов сніг сипе… Я людей в деякій мірі розумію. Але в них вже ставок винуватий. Наша спілка вирішила, щоб не було браконьєрства та всяких дурниць, добровільно, без оренди, наводити лад на ставку», - пояснив голова спілки.
За словами Олександра Волика, Локачинська рибальська спілка не засипала тонни крейди біля дамби – це робили місцеві мешканці.
«Люди засипали та клали мішки там, де підмиває «бики» протильодові, запихали туди крейду, щоб той міст не розвалився», - зауважив голова рибальської спілки.
На його переконання, аби вирішити проблему людей, треба звертатися до влади та однозначно чистити річку від замулення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
«Чотири вулиці – Вербова, Грушевського, Підзамче, Луцька – нас топить… Почалося це з 2019 року. Я близько з річкою живу, хата може за 50 метрів від річки. В першу чергу, ми так собі підозрюємо, що на ставкові у Локачах рибальська спілка, яка не має в оренді гірдотехнічну споруду, сама укріпила дно споруди, кинула 4 «камази» крейди в мішках, а то десь 36 тонн і плюс підняли дошки, майже під висоту мосту. І нас почало топити з того часу. Вже цього року набралося стільки води, що біля будинків вода, в льохах – ми вже там нічого не тримаємо», - поскаржилась Інформаційному агентству ВолиньPost мешканка вулиці Грушевського у Локачах Світлана Сорока.
Зі слів жінки, річка Луга-Свинорийка не має виходу через дамбу, тому зробила друге русло, розтіклася і не сходить з їхніх городів.
«Постійно стоїть вода. В селі Замличі теж зробили дамбу, десь у 2019 році, і тепер там, де люди випасали худобу, запотлене усе повністю. Нам то біда. В будинку сирість, запах сирості стоїть, ніколи такого не було. Бруківка на подвір’ї поздувалася, знизу її підмиває, вже тричі регулювали вхідні ворота, їх постійно треба піднімати, бо піднімається бруківка. В льосі взагалі дошки погнили, урожай довелося викинути – буряки, картопля погнили, банки у воді плавали…
Города вже немає зовсім. Втратили 50 сотих сінокосу та напевно сотих 5-6 городу. В сусідів така ж ситуація. Сусідка накупляла саджанців полуниці на 4 тисячі гривень, посадила, а тепер там стоїть вода. В іншої сусідки затопило стайні…», - поділилась своїми переживаннями локачанка Світлана.
Її родина, як і сусіди, рятують свої будинки та подвір’я насипами із щебню та піску.
«Якби не зробили насипу, то вже би плавали на подвір’ї на човнах», - зауважує жінка.
Люди зверталися до Локачинської селищної ради, але жодної реакції на їхні скарги нема.
Читайте також: «Гумові чоботи та надія»: чому підтоплює Волинь та як живуть мешканці північних районів
У регіональному офісі водних ресурсів Волинської області кажуть, що дамба, яку, за словами, людей заблокували мішками крейдою, не належить нікому.
«Жодного разу до нас ніхто із мешканців Локач не звертався, але я знаю, що станом на вчора річка Луга вийшла на заплаву. В Локачах є гідротехнічна споруда, я колись на неї виїжджав. Вона – безгоспна. Тобто вона не перебуває на балансі ні у нас, ні у селищної ради, хоча мала б бути у неї. Ми це питання піднімали, але місцева влада не дуже хоче брати на баланс ту споруду, бо вона проблемна, занедбана. Нам на баланс вона не підходить, бо там немає меліоративної системи», - розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Волині Ростислав Кравчук.
Він також зауважив, що і ставок у Локачах не перебуває в оренді.
Це підтвердив і голова Локачинської рибальської спілки Олександр Волик.
«Ясно, що коли підтоплює – то біда. Люди від злості вже не знають, що робити. Проблеми із підтопленням давні – з десяток років вже. Там замулилась річка, її треба елементарно прочистити, там ще бобри трохи «попрацювали» і вода не сходить. Ще така зима цікава у нас. То розстає, то знов сніг сипе… Я людей в деякій мірі розумію. Але в них вже ставок винуватий. Наша спілка вирішила, щоб не було браконьєрства та всяких дурниць, добровільно, без оренди, наводити лад на ставку», - пояснив голова спілки.
За словами Олександра Волика, Локачинська рибальська спілка не засипала тонни крейди біля дамби – це робили місцеві мешканці.
«Люди засипали та клали мішки там, де підмиває «бики» протильодові, запихали туди крейду, щоб той міст не розвалився», - зауважив голова рибальської спілки.
На його переконання, аби вирішити проблему людей, треба звертатися до влади та однозначно чистити річку від замулення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вулицю у волинському місті перейменують на честь полеглого Героя
Сьогодні, 15:31
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Сьогодні, 15:15
Юнак із Волині власноруч зібрав для ЗСУ десяток FPV-дронів
Сьогодні, 15:01
З початком Великої війни у лісах Волині побільшало хижаків
Сьогодні, 14:39