Комбат зс рф отримав довічне за страту полоненого і катування цивільних

До довічного ув’язнення засуджено командира батальйону зс рф зата катування цивільних на Чернігівщині.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду визнано винним командира батальйону 74 окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф.Його засуджено до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).Прокурор у суді довів, що 9 березня 2022 року батальйон під командуванням майора російської армії зайняв село Лукашівка Чернігівського району.Наступного дня під час обшуків помешкань жителів села військові рф виявили військовослужбовця Збройних Сил України.Також вони незаконно затримали двох місцевих чоловіків та неповнолітнього хлопця.При цьому обвинувачений розумів, що захисник України вибув зі строю, припинив брати участь у воєнних діях та мав право на захист як військовополонений, який потрапив під владу супротивної сторони. Не дивлячись на це, він розстріляв його з автоматичної зброї під час допиту.Одразу після цього майор зс рф катував двох чоловіків та неповнолітнього, погрожував їм вбивством, наносив удари, а також імітував їх страту, стріляючи з автомата над головами.Пізніше, 10 березня 2022 року, командир батальйону з іншим військовим країни-агресора на подвір’ї місцевого мешканця катували його, імітуючи розстріл.Таке жорстоке поводження з цивільним населенням та військовополоненими заборонено міжнародним гуманітарним правом і є порушенням законів та звичаїв війни.Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НП.