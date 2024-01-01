Рідним Героя з Волині Юрія Мохнєва вручили його посмертну нагороду





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За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України 52-річного захисника з села Рованці Юрія Мохнєва посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



Орден родині полеглого Героя вручили начальник Луцької РВА Анатолій Костик, начальник Луцького РТЦК та СП підполковник Сергій Миронюк спільно з Боратинським сільським головою Сергієм Яручиком.



Мохнєв Юрій Михайлович - ветеран органів внутрішніх справ, підполковник міліції. Свою службу розпочав із спецпідрозділу міліції. Брав участь у антитерористичній операції, був учасником бойових дій. Воював за Україну у лавах 92-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.



Захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань Захисник зустрів свій останній бій 26 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родині Героя з Волині вручили посмертну державну нагороду.Про це повідомили в Луцькій районній державній адміністрації.За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України 52-річного захисника з села Рованціпосмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Орден родині полеглого Героя вручили начальник Луцької РВА, начальник Луцького РТЦК та СП підполковникспільно з Боратинським сільським головоюМохнєв Юрій Михайлович - ветеран органів внутрішніх справ, підполковник міліції. Свою службу розпочав із спецпідрозділу міліції. Брав участь у антитерористичній операції, був учасником бойових дій. Воював за Україну у лавах 92-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.Захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань Захисник зустрів свій останній бій 26 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області.

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