Рідним Героя з Волині Юрія Мохнєва вручили його посмертну нагороду

Рідним Героя з Волині Юрія Мохнєва вручили його посмертну нагороду
Родині Героя з Волині вручили посмертну державну нагороду.

Про це повідомили в Луцькій районній державній адміністрації.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України 52-річного захисника з села Рованці Юрія Мохнєва посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Орден родині полеглого Героя вручили начальник Луцької РВА Анатолій Костик, начальник Луцького РТЦК та СП підполковник Сергій Миронюк спільно з Боратинським сільським головою Сергієм Яручиком.

Мохнєв Юрій Михайлович - ветеран органів внутрішніх справ, підполковник міліції. Свою службу розпочав із спецпідрозділу міліції. Брав участь у антитерористичній операції, був учасником бойових дій. Воював за Україну у лавах 92-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.
Рідним Героя з Волині Юрія Мохнєва вручили його посмертну нагороду

Захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань Захисник зустрів свій останній бій 26 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області.
Рідним Героя з Волині Юрія Мохнєва вручили його посмертну нагороду
Рідним Героя з Волині Юрія Мохнєва вручили його посмертну нагороду
Рідним Героя з Волині Юрія Мохнєва вручили його посмертну нагороду

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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