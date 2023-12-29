Лукашенко заявив, що Білорусь отримала російські ядерні ракети для «Іскандерів»

Олександр Лукашенко заявив, що РБ отримала від росії тактичні ядерні ракети до комплексів "Іскандер" безплатно. Тобто, Білорусь оплатила рф за ядерні ракети за рахунок інших фінансових ресурсів, які республіка надає партнеру-агресору.



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"Треба сказати спасибі росіянам: вони нам дуже допомогли минулого року. Я навіть не кажу тут про ядерну зброю, яка всіх поставила на місце... Ми у росіян за їхні гроші, — щоправда, ми платимо їм за іншими рахунками, — отримали такі комплекси, як "Іскандер", — наголосив Лукашенко.



За словами Лукашенка, застосування таких тактичних комплексів і ядерних ракет передбачає дотримання протоколу. Аби активувати їх, необхідно отримати резолюції від кількох високопоставлених чиновників.



Раніше видання The Wall Street Journal писало, що наприкінці грудня президент Олександр Лукашенко заявив, що росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у країні. Розміщення ядерної зброї на території Білорусі біля кордонів країн-членів НАТО є лише маніпуляціями Кремля, щоб залякати Альянс та зменшити військову підтриму України.



Заяви Лукашенка про ядерну зброю на території Білорусі з'явилися саме тоді, коли росія посилила свої погрози на адресу Заходу.

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