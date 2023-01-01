Поліція накрила нарколабораторію на Волині

Волинські поліцейські припинили діяльність стійкого злочинного угрупування, яке тривалий час займалось виготовленням і збутом наркотичних засобів та психотропів. Чотирьох фігурантів затримали.Про це інформує сектор комунікації ГУНП Волині.Організована злочинна група діяла у Волинській області. Зловмисники налагодили механізм виготовлення та реалізації на території Західної України наркотичних засобів і психотропів (амфетаміну) в особливо великих розмірах. Їхній заробіток становив понад 500 000 гривень щомісячно.Задокументували та припинили «бізнес» угрупування і роботу нарколабораторії співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області спільно з працівниками слідчого управління, при взаємодії з відділом кримінального аналізу та інших служб поліції. Процесуальне керівництво - Волинська обласна прокуратура.Організував злочинну діяльність 38-річний лучанин. Він керував роботою групи, розподіляв наркотичні і психотропні речовини, відповідав за поділ коштів, отриманих від незаконної діяльності, між «робітниками», а також забезпечував транспортом та надавав різні вказівки для конспірації.До незаконного промислу він залучив трьох спільників, у них були чітко розподілені ролі. Так, 41-річний мешканець Луцького району завідував роботою нарколабораторії та, маючи знання у хімії, виготовляв психотропну речовину (амфетамін). Наркоцех він організував у своєму ж будинку.29-річний лучанин збував психотропи роздрібними партіями, а 21-річний мешканець Луцька отримував великі партії наркотичних речовин, фасував та передавав організатору, або ж реалізовував їх за його вказівкою.За силової підтримки спецпризначенців УКОРД та РПОП ГУНП у Волинській області проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання та перебування фігурантів. Вилучено майже два кілограми речовини, схожої на амфетамін, обладнання для її виготовлення - скляні ємності, пластиковий посуд та каністри, електронні ваги, прекурсори та різні хімічні речовини тощо; декілька транспортних засобів, блокноти із записами протиправної діяльності та значні суми грошових коштів. До слова, один кілограм наркотичної речовини був захований прямо у стіні помешкання лаборанта.Усе це скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Вартість вилученого сягає понад мільйон гривень.Окрім того, поліцейські з’ясували, що орієнтовний дохід від незаконної реалізації заборонених речовин за цінами «чорного ринку» становив 500 000 гривень на місяць.Тепер протиправну діяльність наркоділків поліцейські припинили, а всіх учасників групи затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Організатору та лаборанту угрупування вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307, двом наркокур’єрам - за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів – тримання під вартою.Триває досудове розслідування.