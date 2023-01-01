У пожежі на Волині загинули дві людини
Сьогодні, 12:50
У селі Межисить Ковельського району на Волині вчора, 12 листопада, трапилася пожежа, яка забрала два людські життя.
Про це пише інформагентство Волинські новини.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на виклик прибули медики швидкої.
Під час огляду приміщення було виявлено два тіла чоловіків з ознаками біологічної смерті.
Зі слів керівника бригади, двері відчинили родичі, і з хати пішов дим. Підлога і лінолеум у помешканні згоріли, тіла були роздуті й чорні. Чоловікам орієнтовно 30 і 40 років.
Нагадаєм, у пожежах, що трапилися на території Волинської області упродовж минулого тижня, загинули чотири людини.
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Про це пише інформагентство Волинські новини.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на виклик прибули медики швидкої.
Під час огляду приміщення було виявлено два тіла чоловіків з ознаками біологічної смерті.
Зі слів керівника бригади, двері відчинили родичі, і з хати пішов дим. Підлога і лінолеум у помешканні згоріли, тіла були роздуті й чорні. Чоловікам орієнтовно 30 і 40 років.
Нагадаєм, у пожежах, що трапилися на території Волинської області упродовж минулого тижня, загинули чотири людини.
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