Протягом тижня на Волині вогонь забрав життя 4 людей

Протягом тижня на Волині вогонь забрав життя 4 людей
У пожежах, що трапилися на території Волинської області упродовж минулого тижня, загинули чотири людини.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Протягом 6-12 листопада працівники Служби порятунку 101 ліквідували 12 пожеж, під час яких виявили тіла 4 людей.

Крім того, працівники пожежно-рятувальної служби здійснили 7 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Нагадаємо, на Волині сталася пожежа в житловому будинку. Рятувальники знайшли на місці події тіло господаря.

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Теги: пожежа, Волинь
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