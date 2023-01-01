Протягом тижня на Волині вогонь забрав життя 4 людей
Сьогодні, 12:18
У пожежах, що трапилися на території Волинської області упродовж минулого тижня, загинули чотири людини.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Протягом 6-12 листопада працівники Служби порятунку 101 ліквідували 12 пожеж, під час яких виявили тіла 4 людей.
Крім того, працівники пожежно-рятувальної служби здійснили 7 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Нагадаємо, на Волині сталася пожежа в житловому будинку. Рятувальники знайшли на місці події тіло господаря.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Протягом 6-12 листопада працівники Служби порятунку 101 ліквідували 12 пожеж, під час яких виявили тіла 4 людей.
Крім того, працівники пожежно-рятувальної служби здійснили 7 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Нагадаємо, на Волині сталася пожежа в житловому будинку. Рятувальники знайшли на місці події тіло господаря.
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