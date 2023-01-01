Протягом тижня на Волині вогонь забрав життя 4 людей





Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Протягом 6-12 листопада працівники Служби порятунку 101 ліквідували 12 пожеж, під час яких виявили тіла 4 людей.



Крім того, працівники пожежно-рятувальної служби здійснили 7 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.



Нагадаємо, на Волині сталася пожежа в житловому будинку. Рятувальники знайшли на місці події тіло господаря.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пожежах, що трапилися на території Волинської області упродовж минулого тижня, загинули чотири людини.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Протягом 6-12 листопада працівники Служби порятунку 101 ліквідували 12 пожеж, під час яких виявили тіла 4 людей.Крім того, працівники пожежно-рятувальної служби здійснили 7 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.Нагадаємо, на Волинів житловому будинку. Рятувальники знайшли на місці події тіло господаря.

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