На Волині відкрили Алею пам’яті Героїв

У неділю, 12 листопада, в центрі села Сокіл на Волині зібралося чимало місцевих жителів та гостей на пам’ятну подію вшанування Героїв-односельців, якіза свободу України – віддали свої життя.У місцевому парку відбулося відкриття Алеї пам’яті Героїв, інформує Рожищенська міськрада.П’ять стел з портретами військових, які загинули, обороняючи Україну від російських військ, починаючи з 2014-го року, тепер нагадуватимуть кожному, якою високою ціною виборюється незалежність нашої держави.(4.12. 1971 – 30.11. 2015) - радіотелефоніст 15 окремої понтонної роти Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України. Життя молодшого сержанта Руслана Єлізар‘єва обірвалося під час несення служби в районі села Приазовське Першотравневого (нині – Мангушського) району Донецької області. Похований Герой на кладовищі села Сокіл.(28.04.1992 - 02.06.2022) – уродженець села Сокіл, учасник АТО, розвідник. Під час російського вторгнення в Україну 2022 року брав участь у боях за Ірпінь, Бучу; виконував бойові завдання на Запоріжжі та Миколаївщині; один із захисників Маріуполя. Загинув 2 червня 2022 року, виконуючи бойові завдання в місті Сіверодонецьку, що на Луганщині. 6 червня 2022 року похований в Києві на Байковому кладовищі. Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».(23.08.1980 - 22.09.2022) – уродженець села Сокіл. Закінчив школу прапорщиків у місті Миколаїв та був у лавах ЗСУ за контрактом. З перших днів вторгнення рф на територію України перебував на фронті. Штаб-сержант Микола Контерук загинув на Донеччині у селищі Новомиколаївка. Похований у Миколаєві.(10.02. 1993 - 02.11. 2022) — уродженець села Сокіл, лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, командир окремого розвідувального взводу. Загинув під час виконання бойового завдання в районі бойових дій в Донецькій області. Похований у Львові на Личаківському військовому цвинтарі. Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».(08.02.1994 – 26.07. 2023) – житель села Сокіл, старший солдат 118-ої окремої механізованої бригади, отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Похований в селі Сокіл.Хвилиною мовчання односельці вшанували пам’ять загиблих захисників України, а почесну місію відкриття стел надали найріднішим Героїв.Пізніше усі разом помолилися за спокій душ воїнів уже Небесного війська, а священники освятили пам’ятне місце."Такі Алеї потрібні не тільки задля вшанування пам’яті про загиблих за свободу та незалежність України. Такі місця смутку та шани мають не менш важливу виховну функцію, тому що наші діти, та й усі ми, повинні розуміти, який важкий шлях зараз проходить країна та якою ціною нашим мужнім захисникам вдається стримувати російського ворога", - зазначили у Рожищенській міськраді.