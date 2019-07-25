Волинянин отримав 5 років тюрми за розбещення трьох малолітніх дівчаток





Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, розпусні дії щодо дітей чоловік неодноразово вчиняв у період з вересня 2022 року по травень 2023-го, пише



Потерпілими у цій справі є троє дівчаток, яким по сім, вісім та дев’ять років.



«Вчинив розпусні дії сексуального характеру відносно малолітніх, спрямовані на задоволення власної статевої пристрасті, а також здатних викликати фізичне та моральне розбещення малолітніх, які призвели до порушення нормального психічного та соціального розвитку дітей, та які виразились в оголенні <обвинуваченого> та приведенні рукою у стан збудження власних статевих органів в присутності малолітніх», – йдеться у вироку.



Про обвинуваченого відомо, що він вже має судимість за розбещення неповнолітніх. Станом на 2023 рік вона була погашена. Останні три роки він проживав разом зі співмешканкою, однак, після викриття чоловіка вона відмовилась з ним проживати.



Чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 8 листопада суддя Сергій Шеремета цю угоду затвердив. Чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх) та призначили йому п’ять років та шість місяців ув’язнення. У цей термін йому врахують період, який він провів у СІЗО під час розслідування з 5 червня.



Окрім цього, суддя постановив внести відомості про чоловіка до так званого «реєстру педофілів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили 55-річного чоловіка за розбещення трьох малолітніх дівчат. Чоловік оголювався перед ними та демонстрував їм статевий орган. Відомо, що раніше його вже судили за аналогічне порушення – вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх. Цього разу він отримав п’ять з половиною років тюрми.Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, розпусні дії щодо дітей чоловік неодноразово вчиняв у період з вересня 2022 року по травень 2023-го, пише ZAXID.NET Потерпілими у цій справі є троє дівчаток, яким по сім, вісім та дев’ять років.«Вчинив розпусні дії сексуального характеру відносно малолітніх, спрямовані на задоволення власної статевої пристрасті, а також здатних викликати фізичне та моральне розбещення малолітніх, які призвели до порушення нормального психічного та соціального розвитку дітей, та які виразились в оголенні <обвинуваченого> та приведенні рукою у стан збудження власних статевих органів в присутності малолітніх», – йдеться у вироку.Про обвинуваченого відомо, що він вже має судимість за розбещення неповнолітніх. Станом на 2023 рік вона була погашена. Останні три роки він проживав разом зі співмешканкою, однак, після викриття чоловіка вона відмовилась з ним проживати.Чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 8 листопада суддя Сергій Шеремета цю угоду затвердив. Чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх) та призначили йому п’ять років та шість місяців ув’язнення. У цей термін йому врахують період, який він провів у СІЗО під час розслідування з 5 червня.Окрім цього, суддя постановив внести відомості про чоловіка до так званого «реєстру педофілів».

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