На Донеччині помер Герой з Волині Віталій Лук'янчук

На Донеччині помер Герой з Волині Віталій Лук'янчук
10 листопада у Донецькій області, захищаючи Україну від російського окупанта, помер житель села Прилісне Лук'янчук Віталій Анатолійович.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

"Віталій захищав рідну Вітчизну з грудня 2022 року. Був навідником оператором механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали мама Наталя Іванівна, тато Анатолій Іванович та брат Вадим.

Невимовний біль для родини, близьких, друзів та всіх, хто знав Віталія.

Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Героя… Щирі співчуття рідним і близьким воїна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час зустрічі Героя повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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