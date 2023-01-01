На Донеччині помер Герой з Волині Віталій Лук'янчук
Сьогодні, 11:45
10 листопада у Донецькій області, захищаючи Україну від російського окупанта, помер житель села Прилісне Лук'янчук Віталій Анатолійович.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Віталій захищав рідну Вітчизну з грудня 2022 року. Був навідником оператором механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали мама Наталя Іванівна, тато Анатолій Іванович та брат Вадим.
Невимовний біль для родини, близьких, друзів та всіх, хто знав Віталія.
Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Героя… Щирі співчуття рідним і близьким воїна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час зустрічі Героя повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Віталій захищав рідну Вітчизну з грудня 2022 року. Був навідником оператором механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали мама Наталя Іванівна, тато Анатолій Іванович та брат Вадим.
Невимовний біль для родини, близьких, друзів та всіх, хто знав Віталія.
Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Героя… Щирі співчуття рідним і близьким воїна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час зустрічі Героя повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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