На Донеччині помер Герой з Волині Віталій Лук'янчук

Лук'янчук Віталій Анатолійович.



Про це



"Віталій захищав рідну Вітчизну з грудня 2022 року. Був навідником оператором механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.



Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали мама Наталя Іванівна, тато Анатолій Іванович та брат Вадим.



Невимовний біль для родини, близьких, друзів та всіх, хто знав Віталія.



Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Героя… Щирі співчуття рідним і близьким воїна", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час зустрічі Героя повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 листопада у Донецькій області, захищаючи Україну від російського окупанта, помер житель села ПриліснеПро це повідомили у Прилісненській громаді."Віталій захищав рідну Вітчизну з грудня 2022 року. Був навідником оператором механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали мама, татота братНевимовний біль для родини, близьких, друзів та всіх, хто знав Віталія.Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Героя… Щирі співчуття рідним і близьким воїна", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час зустрічі Героя повідомлять додатково.

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