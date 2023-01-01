Акція на Волині: «Хвилина мовчання – це обов’язок!»

У Ковелі на Волині молодь вийшла на масову акцію із закликом «Гімн і хвилина мовчання – це обов’язок, а не бажання!»Про це у телеграмі написав Ковельський міський головаІз плакатами з такими словами молодь вже декілька днів виходить у центр Ковеля, щоб нагадати: ми маємо зупинитися, коли чуємо звук скорботного метронома і Гімн України.«Тішить, що люди таки реагують, хоча і не всі. Зупиняються, виходять із автомобілів. Підтримують ініціативу Молодіжної ради і ковельчани, які живуть у центрі. Днями вийшла мама із маленьким сином і сестрою», - зазначив мер Ковеля.Нагадаємо, у селі Костюхнівка на Волинізагиблих польських легіонерів.