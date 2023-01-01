Командувач Сухопутних військ похвалив воїнів із Волині
Сьогодні, 11:11
Роботу військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.
Про це він написав у телеграмі.
Сирський опублікував відео, як волинські воїни боронять українську незалежність від загарбників.
«Князівські воїни» знищують ворога навіть вночі. Слава Україні!» - зазначив командувач Сухопутних військ у коментарі до відео.
Нагадаємо, у мережі опублікували відео, як військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.
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Про це він написав у телеграмі.
Сирський опублікував відео, як волинські воїни боронять українську незалежність від загарбників.
«Князівські воїни» знищують ворога навіть вночі. Слава Україні!» - зазначив командувач Сухопутних військ у коментарі до відео.
Нагадаємо, у мережі опублікували відео, як військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.
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