Командувач Сухопутних військ похвалив воїнів із Волині

Командувач Сухопутних військ похвалив воїнів із Волині
Роботу військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

Про це він написав у телеграмі.

Сирський опублікував відео, як волинські воїни боронять українську незалежність від загарбників.

«Князівські воїни» знищують ворога навіть вночі. Слава Україні!» - зазначив командувач Сухопутних військ у коментарі до відео.



Нагадаємо, у мережі опублікували відео, як військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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