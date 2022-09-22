У Карпатах випало 12 сантиметрів снігу

У Карпатах випало 12 сантиметрів снігу
У високогір’ї Карпат, на станції Пожижевська, випало 12 см снігу.

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном розповів начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

«У високогір’ї Карпат, на Пожижевській метеостанції, випало 12 см снігу», - зазначив Фригович.

За його словами, фактично сніговий покрив утворився 12 листопада. Наразі опади припинились. Метеорологи прогнозують, що цей сніг довго не утримається. Водночас у високогір’ї Карпат до кінця листопада прогнозують зниження температури повітря.

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван продовжуються снігові опади, видимість обмежена. Температура повітря -7°С.
У Карпатах випало 12 сантиметрів снігу

Як повідомляв Укрінформ, на високогір’ї Карпат вже настала справжня зима.

Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота 1822 м. На висоті близько 1500 м на західних схилах полонини біля верхньої межі лісу з 1899 року діє метеостанція, яка у зв'язку з особливостями рельєфу виконує роль сніголавинної станції.

Сніголавинна станція Пожижевська запрацювала у 1976 році для вивчення умов формування снігових лавин та їх розповсюдження.

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Теги: Карпати, сніг
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