У Карпатах випало 12 сантиметрів снігу





Про це кореспонденту Володимир Фригович.



«У високогір’ї Карпат, на Пожижевській метеостанції, випало 12 см снігу», - зазначив Фригович.



За його словами, фактично сніговий покрив утворився 12 листопада. Наразі опади припинились. Метеорологи прогнозують, що цей сніг довго не утримається. Водночас у високогір’ї Карпат до кінця листопада прогнозують зниження температури повітря.



За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван продовжуються снігові опади, видимість обмежена. Температура повітря -7°С.



Як повідомляв Укрінформ, на високогір’ї Карпат вже настала справжня зима.



Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота 1822 м. На висоті близько 1500 м на західних схилах полонини біля верхньої межі лісу з 1899 року діє метеостанція, яка у зв'язку з особливостями рельєфу виконує роль сніголавинної станції.



Сніголавинна станція Пожижевська запрацювала у 1976 році для вивчення умов формування снігових лавин та їх розповсюдження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У високогір’ї Карпат, на станції Пожижевська, випало 12 см снігу.Про це кореспонденту Укрінформу телефоном розповів начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології«У високогір’ї Карпат, на Пожижевській метеостанції, випало 12 см снігу», - зазначив Фригович.За його словами, фактично сніговий покрив утворився 12 листопада. Наразі опади припинились. Метеорологи прогнозують, що цей сніг довго не утримається. Водночас у високогір’ї Карпат до кінця листопада прогнозують зниження температури повітря.За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван продовжуються снігові опади, видимість обмежена. Температура повітря -7°С.Як повідомляв Укрінформ, на високогір’ї Карпат вже настала справжня зима.Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота 1822 м. На висоті близько 1500 м на західних схилах полонини біля верхньої межі лісу з 1899 року діє метеостанція, яка у зв'язку з особливостями рельєфу виконує роль сніголавинної станції.Сніголавинна станція Пожижевська запрацювала у 1976 році для вивчення умов формування снігових лавин та їх розповсюдження.

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