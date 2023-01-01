Зрадник, який навів ракету на Харківську ОВА, отримав довічне

Зрадник, який навів ракету на Харківську ОВА, отримав довічне
Київський районний суд Харкова сьогодні, 13 листопада, визнав винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України 37-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА.

Зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

Наслідком цього удару, стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.

Зокрема, 28 лютого 2022 року засуджений передав своїй кураторці у Москві інформацію, що у будівлі Харківської ОВА перебувають українські військові.

Також, зрадник передав російським спецслужбам іншу інформацію для ударів по Харкову та області та розповсюджував російські пропагандистські наративи.

Нагадаємо, на Волині судили 55-річного чоловіка за розбещення трьох малолітніх дівчат.

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Теги: ракетна атака, росія
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