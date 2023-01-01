Зрадник, який навів ракету на Харківську ОВА, отримав довічне
Сьогодні, 13:46
Київський районний суд Харкова сьогодні, 13 листопада, визнав винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України 37-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА.
Зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Наслідком цього удару, стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.
Зокрема, 28 лютого 2022 року засуджений передав своїй кураторці у Москві інформацію, що у будівлі Харківської ОВА перебувають українські військові.
Також, зрадник передав російським спецслужбам іншу інформацію для ударів по Харкову та області та розповсюджував російські пропагандистські наративи.
Нагадаємо, на Волині судили 55-річного чоловіка за розбещення трьох малолітніх дівчат.
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Зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Наслідком цього удару, стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.
Зокрема, 28 лютого 2022 року засуджений передав своїй кураторці у Москві інформацію, що у будівлі Харківської ОВА перебувають українські військові.
Також, зрадник передав російським спецслужбам іншу інформацію для ударів по Харкову та області та розповсюджував російські пропагандистські наративи.
Нагадаємо, на Волині судили 55-річного чоловіка за розбещення трьох малолітніх дівчат.
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