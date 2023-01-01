Зрадник, який навів ракету на Харківську ОВА, отримав довічне

Київський районний суд Харкова сьогодні, 13 листопада, визнав винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України 37-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА.Зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.Наслідком цього удару, стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.Зокрема, 28 лютого 2022 року засуджений передав своїй кураторці у Москві інформацію, що у будівлі Харківської ОВА перебувають українські військові.Також, зрадник передав російським спецслужбам іншу інформацію для ударів по Харкову та області та розповсюджував російські пропагандистські наративи.Нагадаємо, на Волині судили 55-річного чоловіка задівчат.