Через п’яного водія волинянин потрапив у потрійну аварію біля Львова

У Львівському районі волинянин потрапив у потрійну ДТП, яку спричинив нетверезий водій.Внаслідок автопригоди постраждали чотири людини, серед яких дві дитини, інформує у фейсбуці поліція Львівської області.Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 листопада, близько 19.30, на автодорозі «Тернопіль-Львів» у селі Чижиків Львівського району.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Mercedes Е220», 38-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Great Wall Hover», яким керував 58-річний житель Волинської області, та автомобілем «Skoda Oktavia» під керуванням 37-річного мешканця Золочева.Внаслідок ДТП водій «Skoda Oktavia» та його пасажири: п’ятирічний хлопчик, десятирічна дівчинка та 31-річна жінка – усі мешканці Золочева – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.Встановлено, що водій «Mercedes Е220» керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.Нагадаємо, у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 12 листопада у селі Дачне Луцького району,. Її з тілесними ушкодженнями різного ступеня госпіталізували.