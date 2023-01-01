Постраждала водійка, її госпіталізували: повідомили деталі аварії у Луцькому районі





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Завідувач Центральної оперативної диспетчерської служби невідкладної медичної допомоги Станіслав Лінік розповів: виклик до швидкої надійшов о 11:47, повідомляли, що зіткнулися два автомобілі. По приїзді медики надавали допомогу одній постраждалій, якій орієнтовно 45 років. Жінку з діагнозом забій грудної клітки та закритий перелом нижньої третини правої гомілки госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.



На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група та рятувальники.



Рятувальники змивали з дороги розлите пальне.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що в ДТП зіткнулися Nissan Qashqai та Skoda Fabia. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримала водійка автомобіля Skoda Fabia.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 12 листопада у селі Дачне Луцького району , постраждала одна людина. Її з тілесними ушкодженнями різного ступеня госпіталізували.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Завідувач Центральної оперативної диспетчерської служби невідкладної медичної допомогирозповів: виклик до швидкої надійшов о 11:47, повідомляли, що зіткнулися два автомобілі. По приїзді медики надавали допомогу одній постраждалій, якій орієнтовно 45 років. Жінку з діагнозом забій грудної клітки та закритий перелом нижньої третини правої гомілки госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група та рятувальники.Рятувальники змивали з дороги розлите пальне.У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що в ДТП зіткнулися Nissan Qashqai та Skoda Fabia. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримала водійка автомобіля Skoda Fabia.

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