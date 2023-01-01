Постраждала водійка, її госпіталізували: повідомили деталі аварії у Луцькому районі
Сьогодні, 10:10
У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 12 листопада у селі Дачне Луцького району, постраждала одна людина. Її з тілесними ушкодженнями різного ступеня госпіталізували.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Завідувач Центральної оперативної диспетчерської служби невідкладної медичної допомоги Станіслав Лінік розповів: виклик до швидкої надійшов о 11:47, повідомляли, що зіткнулися два автомобілі. По приїзді медики надавали допомогу одній постраждалій, якій орієнтовно 45 років. Жінку з діагнозом забій грудної клітки та закритий перелом нижньої третини правої гомілки госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.
На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група та рятувальники.
Рятувальники змивали з дороги розлите пальне.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що в ДТП зіткнулися Nissan Qashqai та Skoda Fabia. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримала водійка автомобіля Skoda Fabia.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Завідувач Центральної оперативної диспетчерської служби невідкладної медичної допомоги Станіслав Лінік розповів: виклик до швидкої надійшов о 11:47, повідомляли, що зіткнулися два автомобілі. По приїзді медики надавали допомогу одній постраждалій, якій орієнтовно 45 років. Жінку з діагнозом забій грудної клітки та закритий перелом нижньої третини правої гомілки госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.
На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група та рятувальники.
Рятувальники змивали з дороги розлите пальне.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що в ДТП зіткнулися Nissan Qashqai та Skoda Fabia. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримала водійка автомобіля Skoda Fabia.
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