У Луцьку почали оцифровувати стародруки з колекції Музею книги. ВІДЕО





Як розповів Юрій Близнюк, для оцифрування книги зробив 275 знімків, включно з палітуркою.



У Музеї книг на збереженні є 275 стародруків, говорить наукова співробітниця Валентина Коляда. Найдавніша — "Мінея святкова" видана у 1632 році Львівським Успенським братством.



"Унікальність їх у періоді життя, бо то майже 400 років, то не є малий відрізок часу, і у зовнішньому вигляді, текст церковнослов'янською мовою, якою тепер не розмовляють", — зазначила наукова співробітниця.



Заступник директора Державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк каже: в давнину книги друкували десятками примірників, тож нині такі книги - рідкість.

Заступник директора Державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк.

"Кожна ця книга є великою цінністю. — додає Баюк, — Бо деякі з них є в кількох примірниках в музеях України. Будемо цифрувати не тільки стародруки, є унікальна звітність археологічна з розкопок храму Іоанна Богослова у Луцькому замку, яка є в одному екземплярі".



Зі слів Віктора Баюка, оцифрована література буде у відкритому доступі в інтернеті. Сканер, на якому працюють науковці, безоплатно надала у користування заповіднику Західно-українська спілка музеїв.

Наукова співробітниця Валентина Коляда. Науковий співробітник Юрій Близнюк оцифровує церковну книгу 1852 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Науковці Державного історико-культурного заповідника у Луцьку розпочали оцифрування стародруків з колекції Музею книги. Зараз фахівці працюють з церковною книгою — Мінеєю, яку видали в Києві у 1852 році.Як розповів Суспільному науковий співробітник, для оцифрування книги зробив 275 знімків, включно з палітуркою.У Музеї книг на збереженні є 275 стародруків, говорить наукова співробітниця. Найдавніша — "Мінея святкова" видана у 1632 році Львівським Успенським братством."Унікальність їх у періоді життя, бо то майже 400 років, то не є малий відрізок часу, і у зовнішньому вигляді, текст церковнослов'янською мовою, якою тепер не розмовляють", — зазначила наукова співробітниця.Заступник директора Державного історико-культурного заповідника у Луцькукаже: в давнину книги друкували десятками примірників, тож нині такі книги - рідкість."Кожна ця книга є великою цінністю. — додає Баюк, — Бо деякі з них є в кількох примірниках в музеях України. Будемо цифрувати не тільки стародруки, є унікальна звітність археологічна з розкопок храму Іоанна Богослова у Луцькому замку, яка є в одному екземплярі".Зі слів Віктора Баюка, оцифрована література буде у відкритому доступі в інтернеті. Сканер, на якому працюють науковці, безоплатно надала у користування заповіднику Західно-українська спілка музеїв.

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