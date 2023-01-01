У Луцьку почали оцифровувати стародруки з колекції Музею книги. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Науковці Державного історико-культурного заповідника у Луцьку розпочали оцифрування стародруків з колекції Музею книги. Зараз фахівці працюють з церковною книгою — Мінеєю, яку видали в Києві у 1852 році.
Як розповів Суспільному науковий співробітник Юрій Близнюк, для оцифрування книги зробив 275 знімків, включно з палітуркою.
У Музеї книг на збереженні є 275 стародруків, говорить наукова співробітниця Валентина Коляда. Найдавніша — "Мінея святкова" видана у 1632 році Львівським Успенським братством.
"Унікальність їх у періоді життя, бо то майже 400 років, то не є малий відрізок часу, і у зовнішньому вигляді, текст церковнослов'янською мовою, якою тепер не розмовляють", — зазначила наукова співробітниця.
Заступник директора Державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк каже: в давнину книги друкували десятками примірників, тож нині такі книги - рідкість.
"Кожна ця книга є великою цінністю. — додає Баюк, — Бо деякі з них є в кількох примірниках в музеях України. Будемо цифрувати не тільки стародруки, є унікальна звітність археологічна з розкопок храму Іоанна Богослова у Луцькому замку, яка є в одному екземплярі".
Зі слів Віктора Баюка, оцифрована література буде у відкритому доступі в інтернеті. Сканер, на якому працюють науковці, безоплатно надала у користування заповіднику Західно-українська спілка музеїв.
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Як розповів Суспільному науковий співробітник Юрій Близнюк, для оцифрування книги зробив 275 знімків, включно з палітуркою.
У Музеї книг на збереженні є 275 стародруків, говорить наукова співробітниця Валентина Коляда. Найдавніша — "Мінея святкова" видана у 1632 році Львівським Успенським братством.
"Унікальність їх у періоді життя, бо то майже 400 років, то не є малий відрізок часу, і у зовнішньому вигляді, текст церковнослов'янською мовою, якою тепер не розмовляють", — зазначила наукова співробітниця.
Заступник директора Державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк каже: в давнину книги друкували десятками примірників, тож нині такі книги - рідкість.
"Кожна ця книга є великою цінністю. — додає Баюк, — Бо деякі з них є в кількох примірниках в музеях України. Будемо цифрувати не тільки стародруки, є унікальна звітність археологічна з розкопок храму Іоанна Богослова у Луцькому замку, яка є в одному екземплярі".
Зі слів Віктора Баюка, оцифрована література буде у відкритому доступі в інтернеті. Сканер, на якому працюють науковці, безоплатно надала у користування заповіднику Західно-українська спілка музеїв.
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