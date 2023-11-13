Польща розгортає новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю

Польща розгортає новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю
Польща розгорнула у селищі Чартаєв неподалік білоруського кордону новий танковий батальйон у складі першої піхотної дивізії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі, пише Українська правда.

12 листопада в Чартаєві глава Міноборони Маріуш Блащак взяв участь у відкритті нової військової частини та зустрівся з військовослужбовцями новоствореної 1-ї піхотної дивізії.

Зазначається, що в селищі вже розгорнуте контейнерне містечко, а в найближчі роки планується розбудова постійної інфраструктури.

На першому етапі створення підрозділу тут буде дислоковано понад сотню солдатів, а в перспективі – кілька сотень на постійній основі.

Підрозділ матиме на озброєнні сучасну техніку, закуплену для Польщі в останні роки – танки К2, міномети Rak, ЗРК Poprad.

Формування 1-ї піхотної дивізії розпочалося у вересні 2022 року. Вона скрадатиметься з 12 військових частин: 4 загальновійськових бригад, артилерійської бригади, 4 полків військових типів і 3 спеціалізованих батальйонів. Планується, що дивізія налічуватиме понад 30 тисяч солдатів.

"Ми усвідомлюємо загрози. Ми добре знаємо, що кремлівські правителі розв'язали війну, бо хочуть відновити російську імперію. Це завжди було загрозою для народів, які жили по сусідству.

Тому, щоб запобігти нападу на нашу Батьківщину, ми зміцнюємо польську армію і створюємо нові військові підрозділи. Цей танковий батальйон тут, у Сем'ятицькому районі, буде оснащений танками К2. Це сучасні танки, які були розроблені в 21 столітті", - сказав Блащак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: росія, Україна, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку почали оцифровувати стародруки з колекції Музею книги. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
На окупованих територіях Запорізької області росіян підселяють у будинки місцевих
Сьогодні, 09:45
Польща розгортає новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю
Сьогодні, 09:30
Українські військові за добу знищили ще 800 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 13 листопада
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
В уряді Польщі фіксують все агресивнішу пропагандистську діяльність Білорусі і рф В уряді Польщі фіксують все агресивнішу пропагандистську діяльність Білорусі і рф
30 жовтень, 09:25
Польща продовжує надавати військову допомогу Україні за минулими контрактами, – прем'єр Польща продовжує надавати військову допомогу Україні за минулими контрактами, – прем'єр
15 жовтень, 02:30
Польські слідчі вважають, що у Пшеводуві впала ракета української ППО, – ЗМІ Польські слідчі вважають, що у Пшеводуві впала ракета української ППО, – ЗМІ
26 вересень, 12:26
Військо польське буде найсильнішою сухопутною армією в Європі, – міністр оборони Польщі Військо польське буде найсильнішою сухопутною армією в Європі, – міністр оборони Польщі
24 вересень, 18:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Постраждала водійка, її госпіталізували: повідомили деталі аварії у Луцькому районі
Сьогодні, 10:10
 0
У Луцьку почали оцифровувати стародруки з колекції Музею книги. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
 0
На окупованих територіях Запорізької області росіян підселяють у будинки місцевих
Сьогодні, 09:45
 0
Польща розгортає новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю
Сьогодні, 09:30
 0
Українські військові за добу знищили ще 800 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8