Польща розгортає новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю





Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі, пише



12 листопада в Чартаєві глава Міноборони Маріуш Блащак взяв участь у відкритті нової військової частини та зустрівся з військовослужбовцями новоствореної 1-ї піхотної дивізії.



Зазначається, що в селищі вже розгорнуте контейнерне містечко, а в найближчі роки планується розбудова постійної інфраструктури.



На першому етапі створення підрозділу тут буде дислоковано понад сотню солдатів, а в перспективі – кілька сотень на постійній основі.



Підрозділ матиме на озброєнні сучасну техніку, закуплену для Польщі в останні роки – танки К2, міномети Rak, ЗРК Poprad.



Формування 1-ї піхотної дивізії розпочалося у вересні 2022 року. Вона скрадатиметься з 12 військових частин: 4 загальновійськових бригад, артилерійської бригади, 4 полків військових типів і 3 спеціалізованих батальйонів. Планується, що дивізія налічуватиме понад 30 тисяч солдатів.



"Ми усвідомлюємо загрози. Ми добре знаємо, що кремлівські правителі розв'язали війну, бо хочуть відновити російську імперію. Це завжди було загрозою для народів, які жили по сусідству.



Тому, щоб запобігти нападу на нашу Батьківщину, ми зміцнюємо польську армію і створюємо нові військові підрозділи. Цей танковий батальйон тут, у Сем'ятицькому районі, буде оснащений танками К2. Це сучасні танки, які були розроблені в 21 столітті", - сказав Блащак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща розгорнула у селищі Чартаєв неподалік білоруського кордону новий танковий батальйон у складі першої піхотної дивізії.Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі, пише Українська правда 12 листопада в Чартаєві глава Міноборонивзяв участь у відкритті нової військової частини та зустрівся з військовослужбовцями новоствореної 1-ї піхотної дивізії.Зазначається, що в селищі вже розгорнуте контейнерне містечко, а в найближчі роки планується розбудова постійної інфраструктури.На першому етапі створення підрозділу тут буде дислоковано понад сотню солдатів, а в перспективі – кілька сотень на постійній основі.Підрозділ матиме на озброєнні сучасну техніку, закуплену для Польщі в останні роки – танки К2, міномети Rak, ЗРК Poprad.Формування 1-ї піхотної дивізії розпочалося у вересні 2022 року. Вона скрадатиметься з 12 військових частин: 4 загальновійськових бригад, артилерійської бригади, 4 полків військових типів і 3 спеціалізованих батальйонів. Планується, що дивізія налічуватиме понад 30 тисяч солдатів."Ми усвідомлюємо загрози. Ми добре знаємо, що кремлівські правителі розв'язали війну, бо хочуть відновити російську імперію. Це завжди було загрозою для народів, які жили по сусідству.Тому, щоб запобігти нападу на нашу Батьківщину, ми зміцнюємо польську армію і створюємо нові військові підрозділи. Цей танковий батальйон тут, у Сем'ятицькому районі, буде оснащений танками К2. Це сучасні танки, які були розроблені в 21 столітті", - сказав Блащак.

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