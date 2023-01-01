Українські військові за добу знищили ще 800 російських окупантів

Українські військові за добу знищили ще 800 російських окупантів
Протягом минулої доби, 12 листопада, Сили оборони знищили близько 800 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали:

■ особового складу ‒ близько 312 550 (+800) осіб,

■ танків ‒ 5 354 (+5) од,

■ бойових броньованих машин ‒ 10 079 (+6) од,

■ артилерійських систем – 7 569 (+10) од,

■ РСЗВ – 881 (+0) од,

■ засоби ППО ‒ 580 (+0) од,

■ літаків – 322 (+0) од,

■ гелікоптерів – 324 (+0) од,

■ БПЛА оперативно – тактичного рівня – 5 634 (+2),

■ крилаті ракети ‒ 1 561 (+1),

■ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

■ підводні човни – 1 (+0) од,

■ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 949 (+5) од,

■ спеціальна техніка ‒ 1 079 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати
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