Українські військові за добу знищили ще 800 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
Протягом минулої доби, 12 листопада, Сили оборони знищили близько 800 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали:
■ особового складу ‒ близько 312 550 (+800) осіб,
■ танків ‒ 5 354 (+5) од,
■ бойових броньованих машин ‒ 10 079 (+6) од,
■ артилерійських систем – 7 569 (+10) од,
■ РСЗВ – 881 (+0) од,
■ засоби ППО ‒ 580 (+0) од,
■ літаків – 322 (+0) од,
■ гелікоптерів – 324 (+0) од,
■ БПЛА оперативно – тактичного рівня – 5 634 (+2),
■ крилаті ракети ‒ 1 561 (+1),
■ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
■ підводні човни – 1 (+0) од,
■ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 949 (+5) од,
■ спеціальна техніка ‒ 1 079 (+1).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали:
■ особового складу ‒ близько 312 550 (+800) осіб,
■ танків ‒ 5 354 (+5) од,
■ бойових броньованих машин ‒ 10 079 (+6) од,
■ артилерійських систем – 7 569 (+10) од,
■ РСЗВ – 881 (+0) од,
■ засоби ППО ‒ 580 (+0) од,
■ літаків – 322 (+0) од,
■ гелікоптерів – 324 (+0) од,
■ БПЛА оперативно – тактичного рівня – 5 634 (+2),
■ крилаті ракети ‒ 1 561 (+1),
■ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
■ підводні човни – 1 (+0) од,
■ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 949 (+5) од,
■ спеціальна техніка ‒ 1 079 (+1).
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