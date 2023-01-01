Українські військові за добу знищили ще 800 російських окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали:



■ особового складу ‒ близько 312 550 (+800) осіб,



■ танків ‒ 5 354 (+5) од,



■ бойових броньованих машин ‒ 10 079 (+6) од,



■ артилерійських систем – 7 569 (+10) од,



■ РСЗВ – 881 (+0) од,



■ засоби ППО ‒ 580 (+0) од,



■ літаків – 322 (+0) од,



■ гелікоптерів – 324 (+0) од,



■ БПЛА оперативно – тактичного рівня – 5 634 (+2),



■ крилаті ракети ‒ 1 561 (+1),



■ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



■ підводні човни – 1 (+0) од,



■ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 949 (+5) од,



■ спеціальна техніка ‒ 1 079 (+1).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби, 12 листопада, Сили оборони знищили близько 800 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.■ особового складу ‒ близько 312 550 (+800) осіб,■ танків ‒ 5 354 (+5) од,■ бойових броньованих машин ‒ 10 079 (+6) од,■ артилерійських систем – 7 569 (+10) од,■ РСЗВ – 881 (+0) од,■ засоби ППО ‒ 580 (+0) од,■ літаків – 322 (+0) од,■ гелікоптерів – 324 (+0) од,■ БПЛА оперативно – тактичного рівня – 5 634 (+2),■ крилаті ракети ‒ 1 561 (+1),■ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,■ підводні човни – 1 (+0) од,■ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 949 (+5) од,■ спеціальна техніка ‒ 1 079 (+1).

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