На окупованих територіях Запорізької області росіян підселяють у будинки місцевих





Про це Іван Федоров.



"На окупованому Півдні росіяни проводять облави та використовують наших людей, як живий щит. В Токмаку окупанти проводять «поквартирні обходи» та селяться в багатоповерхівках.



Мешканці Бердянського району повідомляють про підселення загарбників в будинки.



Деякі села Пологівського району ворог перетворив на резервацію – заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди", - йдеться в повідомленні.



Федоров зазначив, що окупанти продовжують пресинг і терор, та наші люди не здаються і чекають на звільнення.

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