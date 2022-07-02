На окупованих територіях Запорізької області росіян підселяють у будинки місцевих

На окупованих територіях Запорізької області росіян підселяють у будинки місцевих
На окупованій території Запорізької області загарбники проводять "поквартирні обходи" і підселяються у будинки місцевих.

Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"На окупованому Півдні росіяни проводять облави та використовують наших людей, як живий щит. В Токмаку окупанти проводять «поквартирні обходи» та селяться в багатоповерхівках.

Мешканці Бердянського району повідомляють про підселення загарбників в будинки.

Деякі села Пологівського району ворог перетворив на резервацію – заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що окупанти продовжують пресинг і терор, та наші люди не здаються і чекають на звільнення.

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Теги: Запоріжжя, окупанти
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