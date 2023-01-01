На Волині в останню дорогу провели Героя Руслана Приступу

На Волині в останню дорогу провели Героя Руслана Приступу
Небесне військо поповнив ще один наш Захисник, Руслан Приступа з Нововолинська.

Про це повідомив мер міста Борис Карпус.

"Сьогодні провели в останню путь нововолинця Руслана Приступу.

Відданий патріот, вірний син України мужньо боронив наше мирне небо. Ми не забудемо Руслана, його подвиг назавжди закарбований у наших серцях.

Щирі співчуття рідним, друзям та побратимам.

Вічна шана Герою", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині в останню дорогу провели Героя Руслана Приступу
На Волині в останню дорогу провели Героя Руслана Приступу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині патрульні розшукали водія, який скоїв аварію та втік
Сьогодні, 14:56
Росіяни обстріляли авто із 2-місячною дитиною. Є загиблий і поранена
Сьогодні, 14:52
На Волині в останню дорогу провели Героя Руслана Приступу
Сьогодні, 14:40
Через п’яного водія волинянин потрапив у потрійну аварію біля Львова
Сьогодні, 14:37
Чи треба у Луцьку головна різдвяна ялинка: думки лучан
Сьогодні, 14:01
Схожі новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Клекоцюк На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Клекоцюк
Сьогодні, 13:04
На Донеччині помер Герой з Волині Віталій Лук'янчук На Донеччині помер Герой з Волині Віталій Лук'янчук
Сьогодні, 11:45
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Миронюком
12 листопад, 08:16
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
11 листопад, 22:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На в’їзд в Україну на пункті «Дорогуськ-Ягодин» очікує 1300 вантажівок
Сьогодні, 15:00
 0
На Волині патрульні розшукали водія, який скоїв аварію та втік
Сьогодні, 14:56
 0
Росіяни обстріляли авто із 2-місячною дитиною. Є загиблий і поранена
Сьогодні, 14:52
 0
На Волині в останню дорогу провели Героя Руслана Приступу
Сьогодні, 14:40
 0
Через п’яного водія волинянин потрапив у потрійну аварію біля Львова
Сьогодні, 14:37
 0
Медіа
відео
1/8