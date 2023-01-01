На Волині в останню дорогу провели Героя Руслана Приступу

Руслан Приступа з Нововолинська.



Про це Борис Карпус.



"Сьогодні провели в останню путь нововолинця Руслана Приступу.



Відданий патріот, вірний син України мужньо боронив наше мирне небо. Ми не забудемо Руслана, його подвиг назавжди закарбований у наших серцях.



Щирі співчуття рідним, друзям та побратимам.



Вічна шана Герою", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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