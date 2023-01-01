На Волині патрульні розшукали водія, який скоїв аварію та втік
Сьогодні, 14:56
На Волині патрульні розшукали водія, який наїхав на електроопору та втік.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 13 листопада, близько 02:30 на лінію 102 надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду. Заявниця повідомила, що почула звук сильного удару біля свого дому. Коли жінка вийшла на двір, то побачила, що автомобіль марки Audi здійснив наїзд на електроопору. З транспортного засобу вийшли невідомі чоловіки та залишили місце події.
Станом на зараз патрульні розшукали керманича, який скоїв ДТП. На нього поліцейські склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця автопригоди) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 13 листопада, близько 02:30 на лінію 102 надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду. Заявниця повідомила, що почула звук сильного удару біля свого дому. Коли жінка вийшла на двір, то побачила, що автомобіль марки Audi здійснив наїзд на електроопору. З транспортного засобу вийшли невідомі чоловіки та залишили місце події.
Станом на зараз патрульні розшукали керманича, який скоїв ДТП. На нього поліцейські склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця автопригоди) КУпАП.
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