Росіяни обстріляли авто із 2-місячною дитиною. Є загиблий і поранена
Сьогодні, 14:52
Під звуки спецсигналу ювенальні поліцейські мчать у Херсонську лікарню. На руках - двомісячне дитя.
Опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду, повідомляє у телеграмі Нацполіція.
Внаслідок влучання автівка загорілася. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.
Попередньо, в дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.
«Наш ворог - жорстокий. І він розуміє лише мову сили. Розплата буде», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 12 листопада у селі Дачне Луцького району, постраждала одна людина. Її з тілесними ушкодженнями різного ступеня госпіталізували.
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Опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду, повідомляє у телеграмі Нацполіція.
Внаслідок влучання автівка загорілася. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.
Попередньо, в дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.
«Наш ворог - жорстокий. І він розуміє лише мову сили. Розплата буде», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 12 листопада у селі Дачне Луцького району, постраждала одна людина. Її з тілесними ушкодженнями різного ступеня госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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