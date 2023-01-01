Росіяни обстріляли авто із 2-місячною дитиною. Є загиблий і поранена

Росіяни обстріляли авто із 2-місячною дитиною. Є загиблий і поранена
Під звуки спецсигналу ювенальні поліцейські мчать у Херсонську лікарню. На руках - двомісячне дитя.

Опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду, повідомляє у телеграмі Нацполіція.

Внаслідок влучання автівка загорілася. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент.
Росіяни обстріляли авто із 2-місячною дитиною. Є загиблий і поранена

Попередньо, в дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.

«Наш ворог - жорстокий. І він розуміє лише мову сили. Розплата буде», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 12 листопада у селі Дачне Луцького району, постраждала одна людина. Її з тілесними ушкодженнями різного ступеня госпіталізували.

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Теги: загиблі, війна
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