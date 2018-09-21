На в’їзд в Україну на пункті «Дорогуськ-Ягодин» очікує 1300 вантажівок





Як розповіла Валентина Черниш, через страйк польських перевізників, за вихідні на Ягодині "оформили" 360 вантажів за деклараціями імпорту та 70 ваговозів на експорт.



"Пункт пропуску лякає своєю порожнечею", — зазначила речниця і додала, що 11 та 12 листопада частка виконання міжурядових домовленостей пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" склала для в'їзду в Україну — 20%, для виїзду за межі держави — 4%.



"Тобто, порівняно з попереднім робочим тижнем, 6-10 листопада, трафік ще більше сповільнився", — каже Валентина Черниш.



Станом на ранок 13 листопада, на в'їзд в Україну з боку Дорогуська очікує орієнтовно 1 300 ваговозів, в електронній черзі на виїзд зареєстровано 3 835 вантажівок.



Нагадаємо, що Україна проведе зустріч на кордоні з представниками польської сторони

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У порівнянні з попереднім робочим тижнем у вихідні, 11 та 12 листопада, трафік вантажівок у пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" сповільнився ще більше.Як розповіла Суспільному речниця Волинської митниці, через страйк польських перевізників, за вихідні на Ягодині "оформили" 360 вантажів за деклараціями імпорту та 70 ваговозів на експорт."Пункт пропуску лякає своєю порожнечею", — зазначила речниця і додала, що 11 та 12 листопада частка виконання міжурядових домовленостей пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" склала для в'їзду в Україну — 20%, для виїзду за межі держави — 4%."Тобто, порівняно з попереднім робочим тижнем, 6-10 листопада, трафік ще більше сповільнився", — каже Валентина Черниш.Станом на ранок 13 листопада, на в'їзд в Україну з боку Дорогуська очікує орієнтовно 1 300 ваговозів, в електронній черзі на виїзд зареєстровано 3 835 вантажівок.Нагадаємо, що Україна проведе зустріч на кордоні з представниками польської сторони для розблокування пунктів пропуску

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