Пропонували легкий заробіток у соцмережах: шахраї видурили у волинян 223 тисячі гривень

Пропонували легкий заробіток у соцмережах: шахраї видурили у волинян 223 тисячі гривень
Через власну довіру і гонитву за можливістю легкого заробітку громадяни стають жертвами шахрайських схем та втрачають великі суми власних грошей. Протягом декількох днів до поліції звернулося семеро громадян, які загалом втратили майже 223 тисячі гривень. Заявники перераховували різні суми шахраям: від 9500 до 63000 гривень, - таким чином вони хотіли заробити ще більше, однак втратили і те, що мали.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Керівник сектору протидії шахрайствам управління карного розшуку ГУНП у Волинській області Назарій Оксенюк розповів: «Ця шахрайська схема є порівняно новою, схожа на піраміду. Аферисти пропонують потенційним жертвам у телеграм-каналах та інших месенджерах можливість легкого онлайн заробітку.

Робота дуже проста, наприклад, переглянути відео в соцмережах, поставити лайки чи написати коментарі. Але, за умовами, перш ніж заробити – необхідно вкласти. Потерпілий повинен внести певну суму грошей, яка згодом нібито повернеться з надлишком. Спочатку так все й відбувається, і людина справді повертає вкладені кошти з мінімальним заробітком: 100, 200 чи 1000 гривень. Згодом, втершись в довіру, шахраї виманюють у довірливих громадян більше грошей і не повертають ні вкладене, ні надлишок».

Поліція вкотре наголошує та застерігає, якщо до вас звернулися із схожими пропозиціями онлайн заробітків через різні месенджери, із закордонних номерів, де перші цифри +1 (913), +92 тощо, знайте – це шахраї. Ви не заробите грошей від перегляду відео, «лайків» та коментарів, лише втратите. Будьте обережні, бережіть себе та свої гроші.

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Теги: Волинь, шахраї
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