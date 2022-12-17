Чи треба у Луцьку головна різдвяна ялинка: думки лучан

Луцька міська рада оголосилана кращу концепцію оформлення головної різдвяної ялинки міста на Театральному майдані.До 20 листопада усі бажаючі можуть подати власну концепцію прикрашання ялинки із детальним кошторисом витрат.Як відомо, минулоріч більшість обласних центрів відмовилися від новорічних ялинок через війну, блекаути та дефіцит місцевих бюджетів.Що думають лучани про доцільність прикрашання ялинки, дізнавалися журналісти«Я думаю, що це недоцільно тому, що у нас діє комендантська година і до ялинки о 12 ночі за традицією ніхто не піде, бо це заборонено. Крім того, ця традиція застаріла і не підтримується, ніхто з моїх знайомих не ходить до ялинки уже кілька років. По-друге, закупівля іграшок та гірлянди також нелогічна, бо, коли почнуться локдауни, а про це говорили більшість експертів, воно не буде світитися, його не буде видно. Буде темно і всі сидітимуть вдома. Люди святкують Новий рік вдома, купують гірлянди на батарейках, які працюють без електроенергії… Тому ці затрати на ялинку є недоцільними, гроші краще віддати на ЗСУ».«Ялинка — це круто лише у випадку, коли на її прикрашання не будуть витрачатися шалені кошти з бюджету. Якщо прикраси минулорічні лишилися, гірлянди… Наскільки я знаю, у деяких містах волонтери збирали по школах декор на ялинку, який діти робили своїми руками. Хай буде ялинка, це буде круто, це свого роду розрядка для людей в теперішній важкий час, але лише за умови, якщо на неї не буде витрачено великі суми. Тобто якщо волонтери реально зберуться, прикрасять — це круто, але якщо влада хоче тратити на це кошти і винаймати «страшних спеціалістів», то однозначно ні».«Я за те, аби ялинка стояла в центрі міста, тому що це новорічний вайб. Чому б ні? Чи наряджати? Так, єдине, що моє таке теоретичне бачення — ну точно десь лежать з попереднього року іграшки, гірлянди, якісь кульки. Ними нарядити і буде щастям всім».«Сама по собі ідея конкурсу – те, що лучани мають можливість подавати свої дизайни, — є цікавою. Проте, кожен зараз може прикрасити свою ялинку вдома, з усім креативом. А в центрі міста… Зараз виберуть чийсь дизайн, почнеться витрачання грошей. При чому в нашому місті дуже поширене шалене витрачання грошей, нерозумне. Та ялинка зараз може сягнути сотні тисяч гривень. Це немає сенсу».«Загалом я не проти, щоб у Луцьку стояла новорічна ялинка, адже, як неодноразово зазначали і військові, і політики, життя продовжується. То чому через кляту русню ми повинні позбавляти себе традиційного елементу свята, позбавляти його наших дітей? Але в той же час я проти, щоб на це витрачалися сотні тисяч. Можна прикрасити ялинку минулорічними іграшками, виробами місцевих майстрів, щоб заощадити. І, гадаю, не варто вішати гірлянди, щоб не витрачати на освітлення. Тому варто прикрасити місто до Нового року, але витрати мінімум коштів чи знайти спосіб не витрачати взагалі. Люди мають відчувати хоч якісь радісні емоції в цей важкий час. А Новий рік - це якраз про позитив».«Я вважаю це доречним. Свято святом, але недоречними є витрати на самі прикраси на ялинку. Зараз можна задіяти багато дитячих садочків, шкіл. Впевнена, що буде багато бажаючих своїми руками, власними силами оздобити новорічну ялинку. Це буде набагато доречніше, гарніше та змістовніше. Аніж би просто з бюджету нашого міста пішли кошти на прикрашання ялинки, які можна зараз витратити на багато важливіші, потрібніші речі – на ті ж самі збори для бійців ЗСУ».«Навіть і не знаю через те, що з однієї сторони це не варто робити, бо гине стільки хлопців, але водночас у нас є багато діток. І саме для них хочеться зробити настрій, щоб вони хоча б трішки відволіклися. Тому я напевно більше схиляюсь до того, що варто трішечки прикрасити, але зробити це максимально скромно і бюджетно. Я думаю, що з минулих років залишилися іграшки, прикраси, які в нормальному стані і ними можна скористатися, щоб не витрачатися на нові прикраси. Звичайно нам хочеться відчути новорічну атмосферу, думаю, зараз це потрібно і діткам, і дорослим».«Досить позитивно ставлюсь до встановлення і прикрашання ялинки. Вважаю, зараз це навіть потрібно. Адже молодші діти, які в принципі не бачили нормального життя через пандемію, війну, не мали можливості проживати нормальне повноцінне життя. Я як педагог, хочу щоб вони бачили ялинку і раділи їй.Щодо святкувань біля ялинки я теж вважаю, що це доречно. Але тільки в тому разі, якщо це буде якийсь благодійний концерт чи благодійна акція, де діти зможуть весело провести час, дорослі відпочити і хоча б трішки відволіктися від цих всіх сумних новин. Так, звісно на це не мають бути виділені великі кошти з бюджету. Хоча у нас в місті, як ми бачимо, люблять розкидати кошти на право і на ліво.Тогоріч ялинка була прикрашена і цього року я вважаю, що це буде доречно. Маленьке святкування, думаю, нікому не завадить, адже у нас в Луцьку проводиться досить багато концертів, заходів. Чому ми маємо позбавляти себе радості новорічного дива?».«Я – не місцева, але впевнена, що у моєму місті зараз триває така ж сама дилема. Памʼятаю роки до повномасштабного вторгнення, у моєму рідному місті ставили залізну ялинку, вона крутилась. Це була найбільша залізна конструкція, що крутиться у Європі. І це було дійсно помпезно, але дуже-дуже дорого і до того ж все живилося від електроенергії. Враховуючи, що у нас проблеми з електроенергією і будуть відключення, то таку ялинку дуже не раціонально ставити. Я б дуже хотіла бачити оздоблену ялинку у центрі міста, але щоб на неї витратилася розумна кількість коштів. Новорічного настрою хочеться, тому на якусь не дуже велику, не дуже помпезну і не дуже затратну ялинку я згодна».Спілкувалась