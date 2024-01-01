Захисники ліквідували за добу ще 1 290 російських окупантів та ворожий літак
Сьогодні, 10:15
За минулу добу захисники ліквідували ще 1 290 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу- близько 403720(+1290) осіб,
– танків - 6498 (+11),
– бойових броньованих машин - 12232 (+34),
– артилерійських систем - 9733 (+24),
– РСЗВ - 986 (+2),
– засоби ППО- 674 (+0),
– літаків - 336 (+1),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7460 (+11),
– крилаті ракети - 1898 (+0),
– кораблі / катери - 25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12767 (+31),
– спеціальна техніка - 1545 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу- близько 403720(+1290) осіб,
– танків - 6498 (+11),
– бойових броньованих машин - 12232 (+34),
– артилерійських систем - 9733 (+24),
– РСЗВ - 986 (+2),
– засоби ППО- 674 (+0),
– літаків - 336 (+1),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7460 (+11),
– крилаті ракети - 1898 (+0),
– кораблі / катери - 25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12767 (+31),
– спеціальна техніка - 1545 (+5).
Дані уточнюються.
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