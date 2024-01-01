Захисники ліквідували за добу ще 1 290 російських окупантів та ворожий літак





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу- близько 403720(+1290) осіб,



– танків - 6498 (+11),



– бойових броньованих машин - 12232 (+34),



– артилерійських систем - 9733 (+24),



– РСЗВ - 986 (+2),



– засоби ППО- 674 (+0),



– літаків - 336 (+1),



– гелікоптерів - 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7460 (+11),



– крилаті ракети - 1898 (+0),



– кораблі / катери - 25 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 12767 (+31),



– спеціальна техніка - 1545 (+5).



Дані уточнюються.

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