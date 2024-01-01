Захисники ліквідували за добу ще 1 290 російських окупантів та ворожий літак

Захисники ліквідували за добу ще 1 290 російських окупантів та ворожий літак
За минулу добу захисники ліквідували ще 1 290 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу- близько 403720(+1290) осіб,

– танків - 6498 (+11),

– бойових броньованих машин - 12232 (+34),

– артилерійських систем - 9733 (+24),

– РСЗВ - 986 (+2),

– засоби ППО- 674 (+0),

– літаків - 336 (+1),

– гелікоптерів - 325 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7460 (+11),

– крилаті ракети - 1898 (+0),

– кораблі / катери - 25 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 12767 (+31),

– спеціальна техніка - 1545 (+5).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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