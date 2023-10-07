Коли Україні передадуть 800 тисяч обіцяних снарядів





Видання Bloomberg з посиланням на анонімних чиновників запевняє, що ініціатива Чехії стосовно 800 тисяч боєприпасів невдовзі буде реалізована. Партнери, вочевидь, уже знайшли фінансування для того, аби виконати зобов'язання, - пише



Президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2024 року заявив, що Прага знайшла:



500 тисяч 155 міліметрових снарядів;

300 тисяч 122 міліметрових снарядів.



Тоді він зазначив, що патрони можна доставити до українських військових упродовж найближчих тижнів. Однак за умови, якщо Брюссель знайде на це гроші.



Як інформують журналісти, станом на 6 березня Чехія майже зібрала необхідне фінансування для купівлі 800 тисяч артилерійських снарядів. Це означає, що вони скоро поїдуть на фронт.



Союзники України майже повністю зібрали необхідне фінансування для ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів. Про це заявив урядовець, обізнаний з планами,

– пише Bloomberg.



Точні терміни залежатимуть від контрактів, домовленостей та графіку постачання. Анонімні посадовці не виключають, що можливе навіть певне відхилення від дати, до якої планують передати снаряди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заходу фактично потрібно зробити один фінальний крок, аби нарешті виконати обіцянку щодо боєприпасів для України. Принаймні у цьому впевнена авторитетна міжнародна преса.Видання Bloomberg з посиланням на анонімних чиновників запевняє, що ініціатива Чехії стосовно 800 тисяч боєприпасів невдовзі буде реалізована. Партнери, вочевидь, уже знайшли фінансування для того, аби виконати зобов'язання, - пише 24 канал. Президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2024 року заявив, що Прага знайшла:500 тисяч 155 міліметрових снарядів;300 тисяч 122 міліметрових снарядів.Тоді він зазначив, що патрони можна доставити до українських військових упродовж найближчих тижнів. Однак за умови, якщо Брюссель знайде на це гроші.Як інформують журналісти, станом на 6 березня Чехія майже зібрала необхідне фінансування для купівлі 800 тисяч артилерійських снарядів. Це означає, що вони скоро поїдуть на фронт.Союзники України майже повністю зібрали необхідне фінансування для ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів. Про це заявив урядовець, обізнаний з планами,– пише Bloomberg.Точні терміни залежатимуть від контрактів, домовленостей та графіку постачання. Анонімні посадовці не виключають, що можливе навіть певне відхилення від дати, до якої планують передати снаряди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію