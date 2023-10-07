Коли Україні передадуть 800 тисяч обіцяних снарядів

Коли Україні передадуть 800 тисяч обіцяних снарядів
Заходу фактично потрібно зробити один фінальний крок, аби нарешті виконати обіцянку щодо боєприпасів для України. Принаймні у цьому впевнена авторитетна міжнародна преса.

Видання Bloomberg з посиланням на анонімних чиновників запевняє, що ініціатива Чехії стосовно 800 тисяч боєприпасів невдовзі буде реалізована. Партнери, вочевидь, уже знайшли фінансування для того, аби виконати зобов'язання, - пише 24 канал.

Президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2024 року заявив, що Прага знайшла:

500 тисяч 155 міліметрових снарядів;
300 тисяч 122 міліметрових снарядів.

Тоді він зазначив, що патрони можна доставити до українських військових упродовж найближчих тижнів. Однак за умови, якщо Брюссель знайде на це гроші.

Як інформують журналісти, станом на 6 березня Чехія майже зібрала необхідне фінансування для купівлі 800 тисяч артилерійських снарядів. Це означає, що вони скоро поїдуть на фронт.

Союзники України майже повністю зібрали необхідне фінансування для ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів. Про це заявив урядовець, обізнаний з планами,
– пише Bloomberg.

Точні терміни залежатимуть від контрактів, домовленостей та графіку постачання. Анонімні посадовці не виключають, що можливе навіть певне відхилення від дати, до якої планують передати снаряди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, боєприпаси, Чехія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли Україні передадуть 800 тисяч обіцяних снарядів
Сьогодні, 03:42
Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв
Сьогодні, 02:17
Екскапітан «Волині» розповів про свої обов'язки в ЗСУ
Сьогодні, 01:15
7 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗСУ стабілізує лінію фронту та готуватиметься до контрнаступальних дій
06 березень, 23:17
Схожі новини
Ще одна країна хоче купувати в Чехії снаряди для України Ще одна країна хоче купувати в Чехії снаряди для України
05 березень, 03:42
Канада готова профінансувати масові поставки боєприпасів в Україну, – ЗМІ Канада готова профінансувати масові поставки боєприпасів в Україну, – ЗМІ
22 лютий, 01:15
Україна невдовзі може отримати високоточні бомби великої дальності від США, – ЗМІ Україна невдовзі може отримати високоточні бомби великої дальності від США, – ЗМІ
31 січень, 08:25
Уряд Німеччини замовив у Rheinmetall боєприпаси для України на мільйони євро Уряд Німеччини замовив у Rheinmetall боєприпаси для України на мільйони євро
07 жовтень, 2023, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли Україні передадуть 800 тисяч обіцяних снарядів
Сьогодні, 03:42
 0
Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв
Сьогодні, 02:17
 0
Екскапітан «Волині» розповів про свої обов'язки в ЗСУ
Сьогодні, 01:15
 0
7 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ЗСУ стабілізує лінію фронту та готуватиметься до контрнаступальних дій
06 березень, 23:17
 0
Медіа
відео
1/8