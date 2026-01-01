Весь особовий склад Бучанського ТЦК відправили на фронт





Про це сказав заступник начальника Бучанського РТЦК та СП Андрій Євтушенко під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії, пише



Справа, про яку йдеться, сталася ще у 2024 році. Тоді правоохоронці з’ясували, що колишній начальник Бучанського районного ТЦК Леонід Викочко разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову, роблячи для них підроблені висновки ВЛК про «погане здоров’я».



За це він отримав підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил, а також наданні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України). Згодом йому також додали підозру в незаконному збагаченні на майже 14,4 мільйона гривень.



За словами Євтушенка, після цього корупційного скандалу весь особовий склад Бучанського РТЦК перемістили до бойових підрозділів. Загальна кількість працівників без урахування взводу охорони становить 44 людини.



Тож нинішній склад ТЦК, зокрема, керівник, заступники, начальники відділів, є, мовляв, цілком новим — всіх посадовців призначили «одномоментно, одним наказом».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію