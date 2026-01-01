На війні загинули троє воїнів з Луцької громади
Сьогодні, 18:12
Три втрати, три життя, обірвані війною. Додому «на щиті» повернуться лучани Анатолій Андрусик (02.04.1974 р.н.), Богдан Новосад (02.08.1994 р.н.) і житель. с.Брище Анатолій Бекас (10.03.1994 р.н).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Старший сержант Андрусик Анатолій Васильович загинув 23 березня 2026 року в районі населеного пункту Щербаки Пологівського району Запорізької області.
Солдат Новосад Богдан Петрович загинув 31 березня 2025 року в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.
Солдат Бекас Анатолій Анатолійович загинув 6 січня 2025 року в районі населеного пункту Курахове Донецької області.
Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисників повідомлять згодом.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.
