На війні загинули троє воїнів з Луцької громади

Три втрати, три життя, обірвані війною. Додому «на щиті» повернуться лучани Анатолій Андрусик (02.04.1974 р.н.), Богдан Новосад (02.08.1994 р.н.) і житель. с.Брище Анатолій Бекас (10.03.1994 р.н).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Старший сержант Андрусик Анатолій Васильович загинув 23 березня 2026 року в районі населеного пункту Щербаки Пологівського району Запорізької області.

Солдат Новосад Богдан Петрович загинув 31 березня 2025 року в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

Солдат Бекас Анатолій Анатолійович загинув 6 січня 2025 року в районі населеного пункту Курахове Донецької області.

Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисників повідомлять згодом.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
