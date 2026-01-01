У шести громадах Волині встановлять меморіальні дошки





Відповідне рішення ухвалили під час засідання обласної комісії з питань увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій. Члени комісії розглянули звернення громад і одноголосно підтримали ініціативи щодо вшанування полеглих захисників, пише



Зокрема, у Голобській громаді меморіальні дошки встановлять на честь:



Віктора Мівшука;



Сергія Самкевича;



Андрія Мороза;



Олега Юзепчука.



У Горохівській громаді планують увічнити пам’ять:



Михайла Качана;



Олександра Юрчука;



Івана Фліса;



Святослава Дмитрука;



Олександра Макітри;



Руслана Юзепчука;



Олександра Арцабка.



У Павлівській громаді дошки з’являться на фасадах закладів освіти на честь:



Василя Лаця;



Івана Павлишина;



Валентина Вовчука.



У Головненській громаді меморіальну дошку встановлять на фасаді Згоранського ліцею, де увічнять пам’ять Миколи Слісара.



У Копачівській громаді дошки розмістять поблизу адміністративного будинку сільської ради на честь:



Олександра Удота;



Станіслава Ядловського;



Андрія Ганнущенка.



Окрім цього, у Дубечненській громаді на будівлі гімназії села Текля встановлять меморіальну дошку Миколі Антонюку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

