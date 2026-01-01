У шести громадах Волині встановлять меморіальні дошки

У Волинській області погодили встановлення меморіальних дощок на честь загиблих військовослужбовців у шести територіальних громадах.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання обласної комісії з питань увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій. Члени комісії розглянули звернення громад і одноголосно підтримали ініціативи щодо вшанування полеглих захисників, пише misto.media.

Зокрема, у Голобській громаді меморіальні дошки встановлять на честь:

Віктора Мівшука;

Сергія Самкевича;

Андрія Мороза;

Олега Юзепчука.

У Горохівській громаді планують увічнити пам’ять:

Михайла Качана;

Олександра Юрчука;

Івана Фліса;

Святослава Дмитрука;

Олександра Макітри;

Руслана Юзепчука;

Олександра Арцабка.

У Павлівській громаді дошки з’являться на фасадах закладів освіти на честь:

Василя Лаця;

Івана Павлишина;

Валентина Вовчука.

У Головненській громаді меморіальну дошку встановлять на фасаді Згоранського ліцею, де увічнять пам’ять Миколи Слісара.

У Копачівській громаді дошки розмістять поблизу адміністративного будинку сільської ради на честь:

Олександра Удота;

Станіслава Ядловського;

Андрія Ганнущенка.

Окрім цього, у Дубечненській громаді на будівлі гімназії села Текля встановлять меморіальну дошку Миколі Антонюку.

