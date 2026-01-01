У шести громадах Волині встановлять меморіальні дошки
Сьогодні, 16:56
У Волинській області погодили встановлення меморіальних дощок на честь загиблих військовослужбовців у шести територіальних громадах.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання обласної комісії з питань увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій. Члени комісії розглянули звернення громад і одноголосно підтримали ініціативи щодо вшанування полеглих захисників, пише misto.media.
Зокрема, у Голобській громаді меморіальні дошки встановлять на честь:
Віктора Мівшука;
Сергія Самкевича;
Андрія Мороза;
Олега Юзепчука.
У Горохівській громаді планують увічнити пам’ять:
Михайла Качана;
Олександра Юрчука;
Івана Фліса;
Святослава Дмитрука;
Олександра Макітри;
Руслана Юзепчука;
Олександра Арцабка.
У Павлівській громаді дошки з’являться на фасадах закладів освіти на честь:
Василя Лаця;
Івана Павлишина;
Валентина Вовчука.
У Головненській громаді меморіальну дошку встановлять на фасаді Згоранського ліцею, де увічнять пам’ять Миколи Слісара.
У Копачівській громаді дошки розмістять поблизу адміністративного будинку сільської ради на честь:
Олександра Удота;
Станіслава Ядловського;
Андрія Ганнущенка.
Окрім цього, у Дубечненській громаді на будівлі гімназії села Текля встановлять меморіальну дошку Миколі Антонюку.
